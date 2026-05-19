HĐXX đánh giá, hành vi của Nguyễn Thị Vân Anh ảnh hướng xấu đến an ninh trật tự tại khu dân cư, tuyên phạt bị cáo mức án 4 tháng 10 ngày tù, bằng thời gian tạm giam.

Sáng 19/5, TAND Khu vực 4 - Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Vân Anh là người hành hung người hàng xóm ở sảnh chung cư, gây xôn xao dư luận cách đây 4 tháng trước.

HĐXX TAND Khu vực 4 đánh giá, hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại khu dân cư. Song bị cáo phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, đã ăn năn hối cải nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Vân Anh mức án 4 tháng 10 ngày tù, bằng thời gian tạm giam.

Bị cáo được trả tự do ngay tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh tại toà.

Theo cáo trạng, tối 8/1, khi chị N.T.H. đi làm về và đứng trước cửa căn hộ của Vân Anh (tòa nhà CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực, phường Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, Vân Anh đã chửi bới, túm tóc, đánh vào vùng đầu và mặt chị H. dù có người can ngăn.

Sau sự việc, chị N.T.H. đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Nạn nhân sau đó đã gửi đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ việc chị N.T.H. phản ánh hành vi gây phiền toái của con trai bà Vân Anh trên nhóm cư dân chung cư, khiến Vân Anh bức xúc.

Tại tòa, bị cáo Vân Anh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và trình bày nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn.

Theo lời bị cáo, chồng Vân Anh nhận được tin nhắn từ ban quản lý tòa nhà cho biết chị H. đăng trên nhóm zalo cư dân với nội dung cảnh báo mọi người cẩn thận vì có thanh niên sàm sỡ, hay phá cửa nhà người khác.

Bị cáo trình bày, sau khi đọc tin nhắn trên cảm thấy buồn và bức xúc vì thanh niên trong câu chuyện mà chị H. đăng tải trên nhóm zalo có thể là con trai mình.

Sau đó, Vân Anh định chờ hàng xóm đi làm về để nói chuyện. Tuy nhiên theo hình ảnh, video được công bố tại tòa, khi chị H. vừa xuất hiện, Vân Anh đã lao vào hành hung.

Giải thích về hành vi của mình, bị cáo cho rằng do quá bức xúc, mất kiểm soát nên đã lao vào đánh chị H. khi chưa kịp nói chuyện.

Hình ảnh Vân Anh hành hung hàng xóm.

Tại tòa, bị cáo Vân Anh thừa nhận con trai nghịch hơi quá nhưng không có chuyện sàm sỡ như phản ánh trên nhóm zalo.

HĐXX sau đó công bố lời khai của một cư dân khác trong chung cư thể hiện những gì chị H. cảnh báo là có cơ sở.

Trước thông tin trên, bị cáo phân trần con trai 13 tuổi, chậm phát triển trí tuệ, thi thoảng nghịch ngợm, đập cửa hoặc bấm chuông nhà chị H., nhưng không nhận được sự thông cảm nên giữa hai gia đình phát sinh hiềm khích.

"Bình thường cháu rất nghe lời, không phải lúc nào cũng nghịch, không ưng ai thì mới nghịch", bị cáo trình bày.

Tại phiên tòa sáng 19/5, chị H. có đơn xin xét xử vắng mặt. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho biết thân chủ đang điều trị tại bệnh viện.

Theo luật sư, trong lúc xô xát, chị H. bị hỏng điện thoại và kính mắt với tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng, song không yêu cầu bồi thường.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đồng thời có hoàn cảnh khó khăn khi phải chăm sóc con tự kỷ nên đề nghị mức án từ 4 tháng 10 ngày đến 6 tháng tù.

Nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi tới hàng xóm , bày tỏ sự hối hận và mong được thông cảm, bỏ qua sai lầm.

