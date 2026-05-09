Người phụ nữ gom nước dừa thừa gây hiểu lầm ở khu du lịch

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình ngày 8-5 có thông tin về việc nhận được báo cáo của UBND xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình kết quả xác minh và xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh du lịch tại khu du lịch liên quan tới 1 người phụ nữ gom nước dừa thừa lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh người phụ nữ gom nước dừa thừa sử dụng cá nhân gây hiểu lầm ở khu du lịch Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình). Ảnh cắt từ clip

Theo UBND xã Hải Thịnh, qua xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội, cá nhân vi phạm là bà Lê Thị X. (SN 1968; ngụ xã Hải Thịnh). Bà X. đã thừa nhận hành vi bán hàng giải khát với giá cao không đúng quy định, gom nước dừa thừa về sử dụng cá nhân gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh khu du lịch.

Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6-5, bà X. xin lỗi chính quyền, xin lỗi du khách và cộng đồng mạng về những hành vi chưa đúng của bản thân và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trước sự việc này, UBND xã đình chỉ ngay lập tức và không cho phép bà Lê Thị X. tiếp tục hoạt động kinh doanh tại khu du lịch Thịnh Long. Đồng thời, chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch tổ chức họp toàn bộ các hộ kinh doanh, nhà hàng, cơ sở lưu trú để quán triệt nội quy, quy định của địa phương trong hoạt động kinh doanh du lịch; yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm quy định và tổ chức đăng ký, đánh số thứ tự cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, xe điện để dễ dàng giám sát.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh phải niêm yết giá cố định và giá thực đơn theo ngày, đảm bảo thu đúng giá niêm yết và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trước sự việc trên, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND xã Hải Thịnh, chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch giám sát chặt chẽ việc thực hiện lệnh đình chỉ kinh doanh đối với cá nhân vi phạm, không để tình trạng tái phạm xảy ra dưới mọi hình thức.

Cơ quan chức năng xã Hải Thịnh làm việc với người bán nước giải khát có hành vi gây phản cảm

Đẩy mạnh công tác kiểm tra đột xuất tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là vào các mùa cao điểm du lịch, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng "chặt chém" hoặc mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho người dân và các chủ hộ kinh doanh về thái độ phục vụ và đạo đức kinh doanh. Mục tiêu là xây dựng hình ảnh du lịch Hải Thịnh không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn đẹp về lòng mến khách.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền video ghi lại hình ảnh một phụ nữ bán nước giải khát trên bãi biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) có hành động phản cảm, mất vệ sinh khi bán nước phục vụ du khách.

Qua hình ảnh từ video, người phụ nữ bán hàng đã gom những quả dừa khách sử dụng còn sót lại, sau đó đổ dồn vào một chiếc cốc màu trắng. Người đăng video cho rằng người phụ nữ dùng nước thừa này tiếp tục bán cho khách.

Sự việc đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, gây mất vệ sinh và làm xấu đi hình ảnh du lịch Ninh Bình.