Người phụ nữ "đu đỉnh" vàng khóc ròng vì "mất nguyên chiếc iPhone 17" chỉ sau một đêm

Giá vàng trong nước bốc hơi sau một đêm

Đêm 21/10, thị trường kim loại quý quốc tế chứng kiến một “đêm kinh hoàng” đúng nghĩa: sau chuỗi ngày liên tục lập kỷ lục, giá vàng quốc tế bất ngờ giảm giá mạnh. Giá vàng giao ngay có lúc giảm hơn 6%, mức sụt sâu nhất kể từ tháng 4/2013, còn hợp đồng vàng giao tháng 12 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 5,7%, xuống còn 4109.10 USD/ounce. Trước đó chỉ một ngày, giá vàng vừa chạm mốc 4381 USD/ounce - mức cao lịch sử.

Cùng thời điểm, giá bạc giao ngay cũng rơi tự do, chạm đáy 48.803 USD/ounce, giảm 7.08%, khiến cả thị trường chao đảo. Cơn địa chấn quốc tế này nhanh chóng lan sang Trung Quốc, khiến giới đầu tư vàng của nước này trải qua một đêm mất ngủ.

Theo dữ liệu từ các ứng dụng theo dõi giá vàng tại Trung Quốc ngày 21/10, giá vàng từng chạm 981.44 tệ/gram (3,6 triệu đồng) nhưng chỉ trong một đêm đã rơi xuống 918.66 tệ/gram (khoảng 3,3 triệu đồng) mất hơn 60 tệ/gram (3 triệu đồng)

Kẻ “đu đỉnh” than trời, người “bắt đáy” vẫn chưa thấy đáy

Chị Chu - một nhà đầu tư ở Thành Đô - kể lại: “Sáng mở mắt tưởng mình nhìn nhầm, phải dụi mắt mấy lần mới dám tin. Hôm qua còn lãi, hôm nay mất luôn số tiền đủ mua một chiếc iPhone17. Cú rơi này còn mạnh hơn đợt lạnh ở Thành Đô. Từ nay không dám đu đỉnh nữa.”

Tại Hàng Châu, anh Lý cũng lâm vào cảnh tương tự. Anh thú thật: “Thấy giá vàng cứ tăng, bạn bè xung quanh ai cũng kiếm được, tao liều tất tay gần hết tiền tiết kiệm. Ai ngờ bị treo lơ lửng, không biết nên cắt lỗ hay chờ thêm.”

Trái ngược với tâm trạng hoảng loạn của người mua đỉnh, nhiều nhà đầu tư dài hạn lại bình tĩnh “chiến đấu lâu dài”.

Chị Lưu ở Sơn Đông cho biết, cả đêm cô ngồi dán mắt vào bảng giá, kiên trì theo chiến lược “Giá rớt mạnh thì mua nhiều, rớt nhẹ thì mua ít”. Chị tính đặt đổ 50 vạn tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng) vào mua vàng nhưng “vẫn chưa thấy đáy đâu cả”.

Một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm khác - chị Vương - nói: “Giá vàng tăng rồi sẽ giảm, giảm sâu rồi sẽ bật lại - đó là quy luật.” Chị cho biết bản thân đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, nên không lo lắng quá về biến động ngắn hạn.

Ngược lại, anh Trần ở Quảng Đông đang khủng hoảng thật sự. “Nghe người ta bảo đầu tư vàng chắc thắng, tôi đã vay bạn 10 vạn (369 triệu đồng), quẹt thêm 5 vạn (khoảng 185 triệu đồng) thẻ tín dụng. Giờ thì tất cả đều bị kẹt, ngày nào cũng mất ngủ vì vừa lo tiền lãi, vừa sợ mất cả vốn.”

Theo phân tích của giới chuyên môn, đợt tăng giá vàng toàn cầu bắt đầu từ đầu năm 2025, nhờ rủi ro địa chính trị, kỳ vọng hạ lãi suất và mua ròng mạnh từ các ngân hàng trung ương. Trong hai tháng qua, giá vàng đã tăng hơn 25%, còn tính từ đầu năm lên tới khoảng 56%, có thể phá kỷ lục tăng của năm 1979.

Tuy nhiên, đợt tăng quá nóng này cũng kéo theo áp lực chốt lời và rủi ro kỹ thuật. Nhiều chuyên gia nhận định cú sụt lần này là điều chỉnh tự nhiên, không phải đảo chiều xu hướng.

Ngày 16/10, Sàn giao dịch vàng Thượng Hải và Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đều đã phát đi cảnh báo, nhấn mạnh: “Tình hình quốc tế phức tạp, yếu tố bất ổn gia tăng.” Đồng thời kêu gọi nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và giữ vị thế hợp lý.

Ông Trương Thừa Tuyền, người có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường vàng Thâm Quyến Thủy Bắc, nhấn mạnh: “Dù xu hướng dài hạn của vàng vẫn là tăng, nhưng bất kỳ thị trường nào cũng có rủi ro. Đừng mù quáng dùng đòn bẩy hay chạy theo tâm lý đám đông.”

Nguồn: 163.com