Người phụ nữ đẹp nhất thế giới ở hiện tại

Sau những năm tháng vướng kiện tụng ồn ào với chồng cũ Johnny Depp, Amber Heard tận hưởng cuộc sống hoàn toàn khác tại Tây Ban Nha. Từng là tâm điểm truyền thông toàn cầu, nữ diễn viên chọn sự bình yên, dành phần lớn thời gian cho việc nuôi dạy con và duy trì niềm đam mê đặc biệt với chạy bộ.

Amber Heard vừa chia sẻ loạt ảnh tham gia giải chạy 10 km tại Madrid. Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn, rạng rỡ và không giấu được niềm vui sau khi hoàn thành chặng đua. Cô bế con gái lớn Oonagh Paige khi bước qua vạch đích.

Amber Heard đăng tải hình ảnh sau cuộc đua cùng dòng chia sẻ ngắn gọn: "Vẻ rạng rỡ sau cuộc đua đầu tiên". Khán giả nhận xét nữ diễn viên trông hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn so với những năm tháng căng thẳng trước đây.

Chạy bộ từ lâu là một phần quan trọng trong cuộc sống của Amber Heard. Trong cuộc phỏng vấn trước đây, nữ diễn viên nói đây phương pháp giúp cô giải tỏa áp lực tinh thần hiệu quả.

Cuộc sống của Amber Heard ở tuổi 40.

"Tôi mê chạy bộ vì nó giúp đầu óc thư giãn và lấy lại sự tập trung. Tôi có thể chạy ở bất kỳ đâu", Amber Heard chia sẻ.

Việc duy trì một hoạt động đơn giản nhưng hiệu quả như chạy bộ giúp cô cân bằng cuộc sống trong những giai đoạn nhiều biến động. Ngay khi còn hoạt động sôi nổi tại Hollywood, Amber Heard không theo đuổi chế độ tập luyện khắc nghiệt nếu không phục vụ cho vai diễn. Cô cho rằng việc chăm sóc sức khỏe cần mang lại niềm vui thay vì trở thành áp lực.

Amber Heard thể hiện niềm yêu thích chạy bộ mạnh mẽ hơn sau khi chuyển sang sống ở Tây Ban Nha. Sau khi khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài với Johnny Depp, nữ diễn viên rời Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới.

Nữ diễn viên sống tại đảo Mallorca trước khi chuyển tới Madrid. Theo truyền thông Anh, cô sở hữu căn nhà tại khu Chamartín, phía bắc thủ đô Tây Ban Nha. Đây là khu dân cư nổi tiếng với sự riêng tư, nơi sinh sống của nhiều doanh nhân, cầu thủ bóng đá và các gia đình có điều kiện.

Khác với vẻ hào nhoáng gắn liền thảm đỏ Hollywood, Amber Heard xuất hiện với vai trò bà mẹ bình thường. Người dân địa phương nhiều lần bắt gặp cô đưa con tới trường, đi bộ trong khu phố hoặc mua sắm tại các cửa hàng gần nhà.

Sự riêng tư được xem là lý do quan trọng khiến nữ diễn viên lựa chọn Madrid. Cô có thể sinh hoạt như cư dân bình thường, không phải đối mặt sự săn đón quá mức của truyền thông và người hâm mộ.

Amber Heard trong vụ kiện gây chấn động năm 2022.

Điểm thú vị là Amber Heard hòa nhập tốt cuộc sống bản địa. Nữ diễn viên sử dụng tiếng Tây Ban Nha lưu loát trong nhiều cuộc trò chuyện và được đánh giá là thích nghi nhanh với môi trường mới.

Hiện Amber Heard tập trung chăm sóc ba người con gồm con gái lớn Oonagh Paige cùng cặp song sinh Agnes và Ocean chào đời năm 2025. Dù kín tiếng về đời tư, cô thường chia sẻ khoảnh khắc gia đình lên mạng xã hội nhưng luôn hạn chế để lộ gương mặt các con.

Bên cạnh vai trò làm mẹ, Amber Heard vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở mức độ vừa phải. Thay vì tham gia các dự án bom tấn như trước, cô xuất hiện trong những tác phẩm độc lập và sân khấu kịch. Năm 2025, nữ diễn viên góp mặt trong vở diễn Spirit of the People và gây chú ý khi xuất hiện trong phim tài liệu Silenced tại Liên hoan phim Sundance.

Amber Heard sinh năm 1986, là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng của Mỹ. Cô từng được truyền thông quốc tế nhắc đến như một trong những phụ nữ sở hữu gương mặt có tỷ lệ cân đối nhất thế giới theo tiêu chuẩn "tỷ lệ vàng". Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh, đặc biệt là vai Mera trong loạt phim Aquaman . Năm 2022, nữ diễn viên vướng vào vụ kiện tụng chấn động với chồng cũ Johnny Depp, gần như rút lui khỏi showbiz.