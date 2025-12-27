Lúc 15h00p ngày 24/12/2025, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhận thông tin từ Ngân hàng OCB có khách hàng tên N.T.N trú xã Al Bá có dấu hiệu bị lừa đảo chuyển tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã cử cán bộ nhanh chóng có mặt tại Ngân hàng OCB để xác minh, làm rõ sự việc. Qua xác minh ban đầu, chị N.T.N cho biết, trong quá trình sử dụng mạng xã hội quen biết với Facebook “Hữu Thành” giới thiệu là nhân viên Tập đoàn VinGroup - Công ty CP Quỹ tiết kiệm nội bộ VinFast (thông tin là giả) và mời chị N.T.N tham gia vào quỹ tiết kiệm để hưởng hoa hồng 3%/ngày.

Sau đó, chị N.T.N đến Ngân hàng OCB để chuyển 50.000.000 đồng đến tài khoản BIDV, số tài khoản 7228082000 mang tên Dang Van Chi để nhận tiền hoa hồng thì nhân viên Ngân hàng OCB nghi ngờ bị chị lừa đảo nên thông báo cho Công an xã Chư Sê.

Sau khi được cán bộ Công an xã Chư Sê kiên trì giải thích, tuyên truyền và chỉ rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, chị N đã nhận thức được mình đang bị lừa nên không tiếp tục thực hiện chuyển tiền, dừng liên lạc và không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng.

Trước đó, Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Đức Giang, thành phố Hà Nội cũng kịp thời phối hợp với công an ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Cụ thể, bà T (SN 1962, trú tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội) bị một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo bà liên quan đến một vụ án “rửa tiền”. Đối tượng yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để kiểm tra, xác minh và hứa sẽ hoàn trả nếu không phát hiện vi phạm. Do lo sợ, bà T đã đến Ngân hàng PGBank - Chi nhánh Đức Giang để chuyển số tiền 50 triệu đồng.

Quá trình giao dịch, cán bộ ngân hàng nhận thấy khách hàng có nhiều dấu hiệu bất thường. Do được Công an phường Việt Hưng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cán bộ ngân hàng đã nâng cao cảnh giác, chủ động báo ngay cho Công an phường để ngăn chặn kịp thời, không để người dân bị thiệt hại về tài sản.

Qua những sự việc trên, Công an khuyến cáo và đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền đến gia đình, người thân, bạn bè về thủ đoạn tội phạm trên, tránh mắc bẫy lừa đảo của đối tượng xấu, nhất là đối với trẻ em, học sinh và những người lớn tuổi.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, Công an thành phố Hà Nội