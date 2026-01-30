HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người phụ nữ đến ngân hàng vay 200 triệu đồng: Công an khẩn trương xác minh, hủy giao dịch

Thu Thủy |

Cơ quan công an cũng lập tức phối hợp với ngân hàng hỗ trợ bà T. hoàn tất thủ tục hủy khoản vay 200 triệu đồng, bảo đảm an toàn tài sản cho người dân.

Người phụ nữ đến ngân hàng vay 200 triệu đồng, công an khẩn trương xác minh - Ảnh 1.

Công an xã phối hợp với Agribank Chi nhánh Tây Sơn hỗ trợ bà T. hoàn tất thủ tục hoàn trả số tiền 200 triệu đồng đã vay, giúp người dân tránh nguy cơ mất tài sản.

Sáng 28/01/2026, Công an xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bằng thủ đoạn giả danh chương trình trúng thưởng.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh chương trình trúng thưởng, thông báo nạn nhân được nhận quà tặng có giá trị lớn gồm túi xách, đồng hồ, trang sức và số tiền lên tới 05 tỷ đồng. Tuy nhiên, để nhận quà, người bị hại phải chuyển trước 500 triệu đồng tiền “phí thủ tục”. Tin vào thông tin trên, bà N.T.T (sinh năm 1968, trú xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh) đã vay 200 triệu đồng tại ngân hàng và chuẩn bị thêm 50 triệu đồng tiền cá nhân để thực hiện giao dịch.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Tây đã khẩn trương xác minh, tuyên truyền, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo, đồng thời kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền. Đơn vị đã phối hợp với Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Tây Sơn hỗ trợ bà T. hoàn tất thủ tục hủy khoản vay 200 triệu đồng, bảo đảm an toàn tài sản cho người dân.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức thông báo trúng thưởng, tặng quà giá trị lớn nhưng yêu cầu chuyển tiền trước; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

