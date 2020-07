Người phụ nữ 'đạo diễn' chuyện nhặt được tiền để nổi tiếng

Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) vừa xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ dựng chuyện trả lại hơn 136 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, ngày 26/6, nhiều phương tiện thông tin đại chúng phản ánh gương “người tốt, việc tốt” về việc chị N.T.L (SN 1985, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập) nhặt được số tiền 136 triệu và đã trả lại cho người bị mất là ông Trần Văn Thức (ở xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Tuy nhiên, công an huyện Yên Lạp đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trong câu chuyện này nên đã xác minh nội dung sự việc.

Làm việc với cơ quan công an, chị L đã khai nhận toàn bộ nội dung trên là do bản thân “đạo diễn” nhằm câu view, câu like để được nổi tiếng.

Tối 20/6, chị L sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình là “Mai Lan Mai Lan” đăng tải trạng thái có nội dung: nhặt được một túi ba lô trong đó có nhiều tiền mặt và một chiếc điện thoại.

Người phụ nữ này sau đó sử dụng tài khoản Facebook khác có tên “Mạnh Thức Trần” (dự định sẽ sử dụng để bán hàng online) nhận là người mất số tiền nêu trên.

Sau đó, chị L tự tạo dựng cuộc nói chuyện giữa 2 tài khoản, sử dụng tài khoản “Mạnh Thức Trần” đăng bài viết tự nhận mình là ông Trần Văn Thức (ở xã Võ Miếu), cảm ơn chị L đã trả lại số tiền hơn 136 triệu đồng.

5 ngày sau, chị L còn tiếp tục cung cấp nội dung sai sự thật nêu trên cho báo chí nhằm mục đích được lên báo, được nổi tiếng.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định toàn bộ câu chuyện trên do chị L dàn dựng, hoàn toàn không có việc chị nhặt được tiền hay trả lại của rơi.

Công an huyện Yên Lập đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý chị L theo quy định.

Trước đó, năm 2018 câu chuyện thầy giáo ở Hà Tĩnh bịa chuyện nhặt được tiền rồi trả lại người đánh rơi khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, ngày 10/12, thầy giáo Trần Quang Cường (giáo viên dạy thể dục Trường THCS Cẩm Nhượng, thuộc xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tự nhận mình nhặt được 50 triệu đồng cùng với 23 chỉ vàng khi đang ngồi đợi xe buýt.

Sau đó, thầy Cường kể rằng mình đã nhờ bạn chở xe máy, đuổi theo xe buýt và trả lại vàng và tiền cho anh Nguyễn Xuân Đăng (trú huyện Hương Sơn).

Tuy nhiên, liên lạc với người được cho là đánh rơi tiền anh này phủ nhận sự việc trên.

Sau đó, thầy Cường thừa nhận sự việc nhặt được tiền và vàng là do mình bịa đặt, kể với bạn bè cho vui vì thời gian này ngành giáo dục có nhiều việc tiêu cực.