Người phụ nữ dẫn con 9 tuổi đi lột bông tai vàng của bé 5 tuổi: Quyết định sau đó

Hương Trà |

Nghe thấy tiếng con, người bố lao ra ngoài và phát hiện đôi bông tai bé đeo đã bị lấy mất.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h50 tối ngày 8/12 vừa qua và toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại. Thời điểm đó, bé gái 5 tuổi - con của anh Đ.H.T. đang chơi trước nhà hàng xóm ở ấp 56 (xã Tân Vĩnh Lộc, TP. HCM).

Bỗng, anh T. nghe thấy tiếng con khóc thét nên liền chạy ra ngoài xem. Lúc này anh thấy 2 người chạy xe đạp điện chạy ngang qua và khi kiểm tra thì phát hiện đôi bông tai con gái đeo đã bị lấy mất. Anh T. liền trích xuất camera an ninh và trình báo công an.


Nhận được tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM nhanh chóng khoanh vùng và xác định được nghi phạm. Lực lượng chức năng đã mời Lê Thị Bích Trâm (SN 1988, trú ở địa phương) đến trụ sở để điều tra làm rõ vụ cướp tài sản là đôi bông tai vàng của bé gái 5 tuổi.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Trâm đã thừa nhận hành vi lấy đôi bông tai vàng 18K của bé gái vào tối 8/12, sau đó đem bán tại một tiệm vàng để lấy tiền tiêu xài. Hiện hồ sơ vụ việc đang được công an tiếp tục củng cố để xử lý theo quy định.

Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan công an.

