Người phụ nữ có “hành động lạ” trên phố khiến nhiều người hoảng hốt

Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ việc người phụ nữ đập phá nhiều ô tô, đồ vật trên vỉa hè.

Người phụ nữ đập phá ô tô bị lực lượng chức năng khống chế

Vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, một phụ nữ (chưa rõ danh tính) bất ngờ dùng gậy, rựa đập phá nhiều ô tô của người dân dừng, đỗ xe trên đường Trần Phú, phường Nam Đông Hà.

Không những đập phá ô tô, người phụ này còn đập một số thùng rác, đồ vật trên vỉa hè. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến lo lắng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Nam Đông Hà ngay sau đó đã có mặt, truy tìm và đã khống chế người phụ nữ này.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.