Trước đó, ngày 06/01/2026, Công an xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nhận được trình báo của công dân Nguyễn Bích Ngọc, sinh năm 1989, trú tại thôn Bờ Sông, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về việc chị đã chuyển nhầm số tiền là 100.000.000 đồng đến số tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), do người không quen biết sở hữu ở tỉnh An Giang (nay là tỉnh Đồng Nai).

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Lộc Bình đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai để tiến hành xác minh rõ thông tin người nhận. Vì số tài khoản của công dân nhận tiền đã ngưng sử dụng nên gây khó khăn cho quá trình xác minh thông tin. Tuy nhiên, bằng tinh thần quyết tâm vì Nhân dân phục vụ, Công an xã Lộc Bình đã triển khai các biện pháp để liên hệ với công dân hoàn trả lại số tiền đã chuyển nhầm.

Đến nay, công dân Nguyễn Bích Ngọc đã nhận được toàn bộ số tiền chuyển nhầm và gửi thư cám ơn đến cơ quan Công an đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ.

Công an xã cho biết thêm, hành vi lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản nhầm đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, các đối tượng lợi dụng nhu cầu giao dịch tài chính tăng cao để thực hiện nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển khoản nhầm tiền. Các đối tượng sẽ cố ý chuyển nhầm tiền vào tài khoản của một người nào đó, sau đó mạo danh ngân hàng hoặc người chuyển khoản nhầm gọi điện, gửi tin nhắn tin thông báo về việc có người chuyển nhầm tiền và yêu cầu khách hàng truy cập đường link website mạo danh nhằm lấy cắp thông tin như tên truy cập, mật khẩu, mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Công an xã Lộc Bình khuyến cáo người dân trước khi chuyển khoản, đặc biệt là những trường hợp chuyển số tiền lớn, cần kiểm tra kỹ các thông tin người nhận trước khi giao dịch, tránh xảy ra trường hợp sai sót, nhầm lẫn. Đối với trường hợp công dân nhận được một khoản tiền không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không sử dụng số tiền đó, không truy cập vào các đường link được gửi đến. Đồng thời, cần nhanh chóng liên hệ Ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để cung cấp thông tin liên quan, phối hợp giải quyết.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn