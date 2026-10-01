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Người phụ nữ chở loa phát nhạc “trả nợ cho tôi” để đi đòi nợ: Hé lộ sự tình phía sau

Lam Giang (Tổng hợp)
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Trước đó, bà T. đã cho một phụ nữ sống cùng xã vay số tiền 100 triệu đồng.

Sự việc một phụ nữ chở loa phát nhạc đi khắp làng để đòi nợ đã gây xôn xao dư luận. Người phụ nữ này là bà H.H.T. (trú thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa). Theo thông tin trên báo Xây Dựng, ngày 4/10, Công an xã Phước Dinh cho biết đã mời bà T. đến làm việc liên quan đến việc sử dụng loa phát thanh để đi đòi nợ.

Theo thông tin ban đầu, bà T. cho một phụ nữ tên L. (trú xã Phước Dinh) vay số tiền 100 triệu đồng để làm ăn nhưng đến nay, khoản tiền trên vẫn chưa được bà L. thanh toán.

Bức xúc vì đã nhiều lần yêu cầu bà L. trả nợ nhưng vẫn chưa nhận được tiền, bà T. đã chở loa mở bài nhạc “Trả nợ cho tôi” phiên bản remix đi khắp làng để nhắc con nợ.

Người phụ nữ chở loa phát nhạc “trả nợ cho tôi” để đi đòi nợ: Hé lộ sự tình phía sau - Ảnh 1.

Cơ quan công an yêu cầu bà T. chấm dứt việc phát loa đòi nợ và cam kết không tái phạm. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Báo Thanh Niên thông tin thêm, làm việc với Công an xã Phước Dinh, bà T. xác nhận việc cho bà L. vay 100 triệu đồng. Do khoản nợ kéo dài, nhiều lần yêu cầu thanh toán nhưng chưa được giải quyết nên bà đã sử dụng loa để phát thông tin đòi nợ.

Công an xã Phước Dinh nhận định, việc bà T. sử dụng loa phát thanh để đòi nợ tại khu dân cư đã ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và gây dư luận không tốt tại địa phương. Cơ quan công an yêu cầu bà T. chấm dứt việc phát loa đòi nợ và cam kết không tái phạm.

Bà T. cũng được Công an xã Phước Dinh hướng dẫn thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật. Trường hợp tranh chấp khoản tiền vay không thể tự giải quyết, bà T. có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Tags

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