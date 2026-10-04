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Người phụ nữ chở loa đi khắp làng đòi khoản nợ 100 triệu đồng

Phùng Quang
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Bức xúc vì nhiều lần đòi khoản nợ 100 triệu đồng nhưng chưa được trả, một phụ nữ ở Khánh Hòa đã chở loa phát thanh đi khắp làng đòi tiền.

Ngày 4/10, Công an xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã mời bà H.T.T. (trú thôn Sơn Hải 1) lên làm việc và yêu cầu cam kết không tái phạm việc phát loa đòi nợ.

- Ảnh 1.

Bà T. cùng những vật dụng dùng để đi đòi nợ.

Trước đó, do nhiều lần đòi bà L.T.K.L. (trú thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh) khoản nợ 100 triệu đồng nhưng bà L. chưa chịu trả, bà T. đã chở loa đi khắp làng, phát thanh yêu cầu bà L. trả nợ.

Tại cơ quan công an, bà T. cũng xác nhận rằng đã cho bà L. vay 100 triệu đồng để làm ăn nhưng đến nay bà L. chưa thanh toán trả. Bức xúc vì khoản nợ kéo dài, bà T. mới dùng loa phát thanh để đòi tiền.

Nhận thấy hành vi này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và tạo dư luận không tốt tại địa phương, Công an xã Phước Dinh đã mời bà T. đến trụ sở để làm việc.

Tại đây, công an yêu cầu bà T. cam kết không tái phạm, đồng thời hướng dẫn bà thực hiện quyền của mình bằng cách khởi kiện tại tòa án để được tiếp nhận, giải quyết vụ việc theo thủ tục tố tụng dân sự.

Tags

Khánh Hòa

Công an xã Phước Dinh

T.

L.

đòi nợ

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