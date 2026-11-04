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Người phụ nữ chặn ô tô, ném vật cứng trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Thái Lâm
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Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp xác minh người phụ nữ chặn đầu, ném vật cứng vào các ô tô đang di chuyển trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

Ngày 4/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh làm việc với gia đình chị N.V.T.N. (SN 1981, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt) liên quan đến vụ việc chị này chặn xe, ném vật cứng vào các ô tô đang lưu thông trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với cha người phụ nữ.

Tại buổi làm việc, ông T. - cha ruột chị N. cho biết: Từ năm 2020 đến nay, con gái mắc bệnh rối loạn tâm thần và có hồ sơ bệnh án tại bệnh viện.

Sau khi được lực lượng chức năng trao đổi về nguy cơ mất an toàn giao thông, gia đình cam kết tăng cường quản lý, chăm sóc chị N., không để tái diễn những hành vi nguy hiểm tương tự.

Trước đó, chiều 3/11, nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc Liên Khương - Prenn, đoạn gần Trạm thu phí Định An (xã Hiệp Thạnh), bất ngờ phát hiện một phụ nữ đi ra giữa đường, chặn đầu ô tô và ném vật cứng vào các phương tiện đang di chuyển.

- Ảnh 2.

Người phụ nữ lao ra giữa đường, ném vật cứng vào các phương tiện.

Theo phản ánh của các tài xế, người phụ nữ còn có biểu hiện la hét, khiến nhiều người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và tìm cách né tránh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo lực lượng phụ trách địa bàn phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh xác minh, làm rõ vụ việc.

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Tags

Cao tốc Liên Khương - Prenn

Lâm Đồng

Phòng CSGT

Đà Lạt

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