Người phụ nữ bỏ gần 500 triệu để mua vàng nhưng nhân viên nhất quyết báo cảnh sát, giao dịch bị gián đoạn

Giao dịch bất thường tại tiệm vàng

Sự việc bắt đầu khi một phụ nữ họ Hoàng đến tiệm vàng tại quận Sùng Minh (Trung Quốc) để mua số lượng lớn trang sức trị giá 120.000 NDT (khoảng 447 triệu đồng). Trong suốt quá trình thanh toán, bà Hoàng có biểu hiện bồn chồn, liên tục nghe điện thoại và nhận chỉ thị về việc phải gửi toàn bộ số vàng này đến một địa chỉ lạ ngay sau khi mua xong. Nhận thấy dấu hiệu của tội phạm tài chính, nhân viên tiệm vàng đã báo ngay cho cảnh sát địa phương.

Khi cảnh sát có mặt, bà Hoàng ban đầu tỏ ra rất gay gắt, từ chối sự giúp đỡ và khẳng định mình hoàn toàn tự nguyện mua vàng. Phải mất một thời gian kiên trì thuyết phục, cảnh sát mới khiến bà bình tĩnh lại để chia sẻ thực tình câu chuyện đằng sau.

Kịch bản hoàn phí được dàn dựng công phu

Bà Hoàng đã tham gia một khóa học trực tuyến nhưng cảm thấy không hiệu quả. Lợi dụng tâm lý này, kẻ lừa đảo đã gửi cho bà một lá thư giả danh nền tảng giáo dục, thông báo hỗ trợ hoàn lại tiền học phí.

Sau khi quét mã QR trên thư, bà được đưa vào một nhóm chat "chim mồi". Tại đây, hàng loạt tài khoản ảo đóng giả các học viên khác liên tục đăng ảnh xác nhận đã nhận được tiền hoàn lại, khiến bà Hoàng tin rằng đây là một tổ chức uy tín. Khi bà bắt đầu làm thủ tục, chúng thông báo tài khoản của bà bị "khóa" và yêu cầu bà nộp phí kích hoạt. Để tránh bị ngân hàng phát hiện dòng tiền bất thường (vốn là các hệ thống cảnh báo tự động của ngân hàng), chúng yêu cầu bà rút tiền mặt hoặc dùng ví điện tử để mua vàng, với lý do "vàng là tài sản đảm bảo để quy đổi tiền hoàn phí".

Điểm tinh vi nhất của vụ án này nằm ở cách kẻ lừa đảo chuẩn bị tâm lý cho nạn nhân. Chúng dặn bà Hoàng rằng: "Việc hoàn phí là bí mật thương mại, nếu nhân viên tiệm vàng hay cảnh sát can thiệp, bà phải tuyệt đối giữ kín điện thoại và khẳng định mua vàng cho mục đích cá nhân. Nếu bà để họ can thiệp, thủ tục hoàn tiền sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn."

Sau khi được cảnh sát phân tích các lỗi sai cơ bản trong lá thư giả mạo và bản chất của nhóm chat "chim mồi", bà Hoàng mới bừng tỉnh. Với sự can thiệp kịp thời, tiệm vàng đã hoàn lại toàn bộ số tiền thanh toán cho bà Hoàng, ngăn chặn thành công vụ thất thoát tài sản lớn.

Lời khuyên từ cảnh sát

Nguyên tắc quan trọng nhất là luôn xác minh độc lập. Mọi thông báo hoàn tiền phải được kiểm tra qua hotline hoặc văn phòng chính thức của đơn vị, tuyệt đối không làm theo chỉ dẫn từ thư hay tin nhắn lạ. Bạn cần nhớ rằng quy trình tài chính hợp pháp luôn thực hiện qua ngân hàng chính quy, không bao giờ yêu cầu khách hàng mua vàng, ngoại tệ hay nạp thẻ điện thoại để "kích hoạt tài khoản".

Cuối cùng, hãy đặc biệt cảnh giác khi bị yêu cầu giữ bí mật giao dịch. Kẻ lừa đảo luôn thúc giục bạn hành động trong trạng thái lo âu và dạy bạn cách nói dối lực lượng chức năng. Nếu cảm thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc bị ép buộc giữ kín, hãy dừng lại ngay lập tức và tham khảo ý kiến từ cơ quan công an để bảo vệ tài sản của mình.