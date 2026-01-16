Người phụ nữ bị hàng xóm túm tóc đánh ở chung cư đã xuất viện, không về nhà mà làm ngay 1 việc

Liên quan đến sự việc chị Nguyễn Thị H. (44 tuổi, ở chung cư CT5 - DN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm, Hà Nội) bị hàng xóm túm tóc, hành hung tại hành lang chung cư gây bức xúc dư luận, nguồn tin trên báo VnExpress cho biết, ngày 14/1, nạn nhân đã xuất viện.

Tuy nhiên, người phụ nữ không về nhà mà thuê một căn hộ khác để ở. Chị H. cho hay, chị quyết định rời bỏ căn nhà của chính mình vì ám ảnh sự an toàn.

Trước khi xảy ra sự việc bị hành hung hôm 8/1 vừa qua, chị H. và nhà hàng xóm từng nhiều lần va chạm. Người phụ nữ kể, chị chuyển về căn hộ này từ năm 2017. Nhà hàng xóm để kệ giày dép ngoài hành lang với số lượng ước tính khoảng 20 đôi dép, chiếm quá nửa lối đi chung. Chưa kể, xe đạp, xe đẩy siêu thị, thậm chí là máy chạy bộ cũng được chủ nhà đẩy ra hành lang.

Chị H. bị hàng xóm túm tóc hành hung ngay tại hành lang chung cư. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo lời chị H., nhiều lần cửa nhà chị va phải, làm xô lệch đống giày dép thì lập tức cả nhà hàng xóm lao ra mắng và đe dọa: “Lần sau còn thế thì đừng trách”.

Theo thông tin trên báo Lao Động, sau khi bị hành hung vào tối 8/1, đến sáng 9/1, chị H. đã đến một bệnh viện trên địa bàn phường Từ Liêm để thăm khám sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị chấn động não; chấn thương phần mềm vùng đầu, ngực. Nạn nhân nhập viện để điều trị.

Ngày 14/1, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5 - ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Bà Vân Anh là người hàng xóm đã túm tóc, hành hung chị H. tại hành lang chung cư.

Theo báo Dân trí, thông tin từ cơ quan công an cho biết, khoảng 20 giờ ngày 8/1, chị H. đi làm về đến trước cửa căn hộ thì xảy ra mâu thuẫn với bà Vân Anh. Sau đó, bà Vân Anh đã chửi bới, túm tóc, dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt của chị H. Một người thân của bà Vân Anh đã can ngăn song vụ việc vẫn kéo dài trong ít phút. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Sau khi xuất viện, nạn nhân không về nhà mà thuê căn hộ khác để ở. (Ảnh: Cắt từ clip)

Công an phường Từ Liêm sau đó đã khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, bà Vân Anh thừa nhận hành vi hành hung hàng xóm.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến mâu thuẫn được xác định xuất phát từ việc chị H. đăng tải thông tin phản ánh trong nhóm cư dân chung cư liên quan đến việc con trai bà Vân Anh nhiều lần bấm chuông, đập cửa và trêu chọc các hộ dân trong tòa nhà.

Kết quả giám định sơ bộ cho thấy chị H. không có thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe (0%).

Vụ việc đang được Công an phường Từ Liêm đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.