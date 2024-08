Người phụ nữ bị đánh tới tấp vì lỡ ăn một con cá kho: Vợ để phần hai con cá, nhưng chồng không bằng lòng

Vụ việc người phụ nữ tên N.T.P. ở huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi bị chồng là ông N.X.C. đánh đập chỉ vì ăn một con cá kho đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Trước đó trên MXH xuất hiện thông tin bà P. bị đánh do ăn cá và không để phần chồng.

Tuy nhiên theo lời kể của bà P. trong clip, nguyên nhân vụ việc là do bà đi chợ mua 3 con cá trao tráo về kho. Bà ăn 1 con, còn 2 con để lại phần chồng. Khi về nhà, ông C. hỏi vợ tại sao không ăn cá nục mà lại ăn cá trao tráo? Bà P. nói: “Có 3 con cá, tôi ăn 1 con thì còn 2 con ông ăn đi”. Thế nhưng, ông C. không bằng lòng với việc này nên đã động tay, động chân với vợ.

Trong đoạn clip được camera của gia đình ghi lại, ông C. tát, dùng chân đạp vào mặt bà P. Người phụ nữ tội nghiệp chỉ biết than khóc, quỳ gối chắp tay xin tha.

Ông C. không hài lòng khi vợ ăn 1 con cá trao tráo. (Ảnh: Cắt từ clip)

Bà P. quỳ xuống van xin khi bị chồng đánh. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành động tàn nhẫn của ông C.:

- “Chỉ vì 1 con cá mà đánh vợ như thế? Bà ăn 1 con để lại 2 con phần ông mà ông vẫn không hài lòng. Thật là người chồng tham lam, ích kỷ”.

- “Thương người phụ nữ nhẫn nhục, chịu đựng đòn roi của người chồng vũ phu. Mong pháp luật xử lý nghiêm trường hợp bạo hành gia đình”.

- “Nghe tiếng bà khóc mà thương. 1 con cá thôi, có cần phải làm như vậy không?”.

Ngay khi nắm bắt thông tin, cơ quan công an đã mời ông C. lên làm việc. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày. Do ông C. uống rượu say, không làm chủ được bản thân, dẫn đến hành vi đánh vợ.

Trên báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Lý Sơn chia sẻ, hội đã liên hệ với bà P. để hỏi nguyên nhân sự việc, đồng thời động viên người phụ nữ này. Bà Ngọc nói, sự việc xảy ra không ai mong muốn, nhưng mỗi chị em hãy tự bảo vệ bản thân mình, lên tiếng trước những cái sai, cái xấu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.