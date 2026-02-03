Người phụ nữ bị cả Hàn Quốc từ chối làm nên lịch sử ở Grammy, kèn vàng đầu tiên của Kpop không phải trò đùa!

Ngày 2/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy - một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng quốc tế. Trong bối cảnh sôi động của mùa giải năm nay, một chiến thắng đặc biệt đã ghi dấu mốc đáng nhớ cho những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc Kpop trên sân khấu thế giới.

Theo đó, ca khúc Golden - Huntr/x với sự tham gia của Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami, đã xuất sắc giành giải Best Song Written for Visual Media. Đây là ca khúc nhạc phim (OST) của dự án Kpop Demon Hunters - tác phẩm gây chú ý ngay từ khi ra mắt nhờ sự kết hợp giữa văn hóa Kpop và yếu tố giả tưởng. Không chỉ góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim, Golden còn ghi nhận nhiều thành tích nổi bật, liên tục xuất hiện trong danh sách đề cử và chiến thắng tại loạt giải thưởng danh giá, trước khi chính thức được vinh danh tại Grammy.

Golden - Huntr/x với sự tham gia của Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami, đã xuất sắc giành giải Best Song Written for Visual Media (Ảnh: X)

Khoảnh khắc Golden được xướng tên tại Grammy 2026 đã nhận về hàng nghìn lời chúc mừng (Ảnh: X)

Khoảnh khắc Golden được xướng tên tại Grammy 2026 đã nhận về hàng nghìn lời chúc mừng từ khán giả, đặc biệt là Ejae - cô gái từng bị ngành công nghiệp Kpop từ chối vì không còn phù hợp với “độ tuổi ra mắt”, nữ nghệ sĩ nay lại đứng trên những sân khấu danh giá hàng đầu thế giới như Grammy, hay trước đó là Quả Cầu Vàng và các giải thưởng danh giá khác.

Ejae - cô gái từng bị ngành công nghiệp Kpop từ chối vì không còn phù hợp với “độ tuổi ra mắt” (Ảnh: X)

Sinh năm 1991 tại Seoul, tên thật Kim Eun Jae, Ejae bắt đầu thực tập tại SM Entertainment từ năm 11 tuổi. Suốt nhiều năm, cô dành trọn tuổi thơ và thanh xuân cho giấc mơ trở thành idol, miệt mài tập luyện trước và sau giờ học, thậm chí trong các kỳ nghỉ. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực không ngừng, Ejae vẫn bị đánh giá là không phù hợp để ra mắt, cả trong nhóm nhạc lẫn với tư cách nghệ sĩ solo.

Theo chia sẻ của Ejae, vào thời điểm đó, xu hướng giọng hát trong trẻo lên ngôi, trong khi màu giọng của cô không phù hợp với định hướng của công ty. Việc bị xem là “quá tuổi” để ra mắt cũng khiến con đường idol của nữ nghệ sĩ khép lại. Năm 2011, Ejae quyết định dừng làm thực tập sinh và theo học tại Trường Nghệ thuật Tisch (Đại học New York), nơi cô bắt đầu tiếp cận cộng đồng nhạc underground trên SoundCloud và tìm thấy cảm hứng mới trong sáng tác.

Sinh năm 1991 tại Seoul, tên thật Kim Eun Jae, Ejae bắt đầu thực tập tại SM Entertainment từ năm 11 tuổi (Ảnh: X)

Sau khi kết thúc hợp đồng với SM vào năm 2015, Ejae từng rơi vào giai đoạn hoài nghi bản thân, chịu ảnh hưởng của hội chứng kẻ mạo danh. Dù vậy, thay vì từ bỏ âm nhạc, cô lựa chọn rẽ hướng sang con đường sáng tác, tự học sản xuất và từng bước xây dựng sự nghiệp phía sau hậu trường. Bước ngoặt đến vào năm 2017 khi Ejae tham gia trại sáng tác của SM và hoàn thiện ca khúc Psycho, sau này trở thành bản hit đình đám của Red Velvet.

Kể từ đó, Ejae liên tục ghi dấu ấn với vai trò nhạc sĩ khi hợp tác cùng nhiều nhóm nhạc Kpop nổi tiếng như aespa, LE SSERAFIM, TWICE và NMIXX. Trải nghiệm từng là thực tập sinh giúp cô có góc nhìn toàn diện trong quá trình sáng tác, từ giai điệu, ca từ đến khả năng trình diễn và vũ đạo của thần tượng.

Ejae liên tục ghi dấu ấn với vai trò nhạc sĩ khi hợp tác cùng nhiều nhóm nhạc Kpop nổi tiếng như aespa, LE SSERAFIM, TWICE và NMIXX (Ảnh: X)

Năm 2020, Ejae gia nhập dự án Kpop Demon Hunters theo lời mời của Daniel Rojas, trực tiếp tham gia xây dựng phong cách âm nhạc cho bộ phim. Với Golden, cô đồng sáng tác cùng Mark Sonnenblick, đưa chính những trải nghiệm cá nhân - từ quá trình tập luyện, bị từ chối cho đến sự hoài nghi bản thân vào ca khúc. Bài hát trở thành lời tự sự và động viên dành cho nhân vật Rumi, thủ lĩnh nhóm Huntr/x trong phim, đồng thời phản chiếu hành trình của Ejae ngoài đời thực.

Không chỉ dừng lại ở vai trò sáng tác, Ejae còn trực tiếp thu âm bản demo, đảm nhiệm hầu hết các công đoạn từ hát chính, bè cho đến hòa âm, thậm chí thể hiện cả phần của các nhân vật nam. Nhờ chất giọng trầm đặc trưng, cô được lựa chọn thể hiện phần hát của Rumi, trong khi diễn viên Arden Cho đảm nhiệm lồng tiếng thoại. Nhà sản xuất Maggie Kang từng gọi Ejae là “trái tim và linh hồn” của Huntr/x.

Ejae gia nhập dự án Kpop Demon Hunters theo lời mời của Daniel Rojas, trực tiếp tham gia xây dựng phong cách âm nhạc cho bộ phim (Ảnh: X)

Sau khi bộ phim ra mắt vào tháng 6/2025, Golden nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên diện rộng. Ca khúc lập kỷ lục khi trở thành bài hát của nhóm nữ Kpop đầu tiên giữ vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 suốt tám tuần liên tiếp, đồng thời trở thành thử thách thanh nhạc với nhiều ca sĩ bởi đoạn cao trào đòi hỏi quãng giọng rộng và kỹ thuật cao. Đáng chú ý, hiệu ứng lan tỏa từ Golden còn mang về 18 triệu USD doanh thu cho Kpop Demon Hunters tại thị trường Mỹ và Canada chỉ trong vài ngày, với hàng nghìn suất chiếu rơi vào tình trạng cháy vé nhờ các buổi sing-along screening thu hút đông đảo khán giả.

Sau khi bộ phim ra mắt vào tháng 6/2025, Golden nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên diện rộng (Ảnh: X)

Việc Golden được xướng tên tại Grammy đã cho thấy sức sống bền bỉ của ca khúc vượt ngoài khuôn khổ một bản nhạc phim. Tác phẩm không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích, mà còn chứng minh khả năng chạm tới khán giả toàn cầu thông qua câu chuyện, cảm xúc và ngôn ngữ âm nhạc mang tinh thần Kpop. Từ đó, thành công của Golden trở thành minh chứng cho việc các sản phẩm Kpop, khi được đầu tư bài bản và đặt trong bối cảnh quốc tế, hoàn toàn có thể tạo ra giá trị lâu dài thay vì chỉ dừng lại ở hiệu ứng nhất thời.