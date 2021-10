Người phụ nữ bất ngờ lao đến cào chảy máu tay thiếu tá công an

Chiều ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Thúy, sinh năm 1972, trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 10/10, Trần Thanh Thúy cùng Nguyễn Văn Nhàn, sinh năm 1989 và Trần Văn Bửu, sinh năm 1983, đều trú tại huyện Thoại Sơn, đi trên 2 xe máy, khi đến tỉnh lộ 943 đoạn thuộc tổ 19, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên thì bị Tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Mỹ Hòa phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm Chỉ thị 15.

Trong quá trình lập biên bản xử lý vi phạm, Thúy la ó lớn tiếng và có những lời lẽ thô tục rồi bất ngờ lao đến dùng tay đánh vào đầu và cào chảy máu tay Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ Công an phường Mỹ Hòa (thành viên Tổ công tác) thì được mọi người can ngăn.

Không dừng lại, Thúy tiếp tục dùng mũ bảo hiểm và dép ném đồng chí Tuấn và các thành viên Tổ công tác nhưng không trúng.

Sau đó, lực lượng Công an phường đến hỗ trợ đưa Thúy và những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu, Thúy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đang được lực lượng điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.