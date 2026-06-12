Người phụ nữ bán rau chợ đầu mối trúng 22 tỉ đồng xổ số miền Nam

Trúng 22 tỉ đồng xổ số miền Nam, người phụ nữ bán rau chợ đầu mối chỉ nhận tiền mặt 200 triệu đồng; còn lại nhận qua chuyển khoản.

Chiều 12-6, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lê Du – đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM – thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về việc đại lý vừa đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 423392) 22 tỉ đồng vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 11-6.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Tây Ninh trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

"Chị ấy ngoài 30 tuổi, ngụ xã Bà Điểm và làm công việc bán rau ở chợ đầu mối Hóc Môn. Chị ấy nhận tiền mặt 200 triệu đồng, còn lại nhận qua chuyển khoản" – anh Du cho biết.

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý vé số Mỹ Hạnh còn đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi 22 vé Tây Ninh. Hiện nay, vẫn còn 5 vé Tây Ninh trúng giải độc đắc vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Vào ngày 1-6, đại lý vé số Mỹ Hạnh cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 981576) 6 vé Long An, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 30-5.

"Vị khách này quê xã Bà Điểm, trước đó đi vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc, tỉnh An Giang. Lúc ghé trạm dừng chân, người này mua ủng hộ người bán dạo 6 vé thì sau đó phát hiện trúng giải độc đắc" – anh Du tiết lộ.