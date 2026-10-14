Người phụ nữ 66 tuổi có thêm 65 tỷ trong một ngày

Vừa trở lại ghế Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai sau hơn 2 năm vắng bóng, bà Nguyễn Thị Như Loan đón tin vui khi cổ phiếu QCG tăng kịch trần.

Giữa lúc thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai bất ngờ trở thành điểm sáng trong phiên giao dịch ngày 14/10. Thị giá QCG tăng hết biên độ 6,63%, lên mức 10.300 đồng/cổ phiếu, trở lại trên mệnh giá sau gần một tháng giao dịch dưới ngưỡng này.

Vốn hóa thị trường của Quốc Cường Gia Lai theo đó đạt khoảng 2.834 tỷ đồng, tăng gần 176 tỷ đồng so với phiên trước. Đáng chú ý, diễn biến tích cực xuất hiện ngay sau thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960) chính thức trở lại vị trí điều hành cao nhất tại doanh nghiệp.

Không chỉ mang lại niềm vui cho cổ đông, phiên tăng trần còn giúp giá trị khối tài sản chứng khoán của nữ doanh nhân này gia tăng đáng kể. Theo công bố sở hữu gần nhất, bà Loan đang nắm giữ hơn 101,9 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 37,05% vốn điều lệ, đồng thời là cổ đông lớn nhất tại Quốc Cường Gia Lai.

Với mức tăng 640 đồng mỗi cổ phiếu, giá trị lượng cổ phần bà Loan sở hữu đã tăng thêm khoảng 65 tỷ đồng chỉ trong một phiên giao dịch. Tạm tính theo thị giá 10.300 đồng/cổ phiếu, khối tài sản này đạt gần 1.050 tỷ đồng.

Không riêng bà Loan, nhiều thành viên trong gia đình cũng được hưởng lợi từ diễn biến tăng giá của QCG. Trong đó, con gái bà là Nguyễn Ngọc Huyền My nắm giữ khoảng 39 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 14% vốn điều lệ, còn con trai Nguyễn Quốc Cường sở hữu 537.500 cổ phiếu. Tính chung các thành viên có quan hệ gia đình được công bố, nhóm cổ đông liên quan bà Loan nắm giữ hơn 153 triệu cổ phiếu QCG, tương đương gần 55,6% vốn doanh nghiệp.

Sự trở lại sau hơn hai năm vắng bóng

Đằng sau phiên tăng giá của QCG là cuộc chuyển giao vị trí điều hành đáng chú ý tại một doanh nghiệp bất động sản từng trải qua nhiều biến động. Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/10, Quốc Cường Gia Lai đã thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan. Quyết định đánh dấu sự trở lại của nữ doanh nhân sau hơn hai năm rời vị trí điều hành.

Bà Loan là người sáng lập, gắn bó với Quốc Cường Gia Lai từ năm 1994, khi doanh nghiệp còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh gỗ. Sau quá trình mở rộng sang bất động sản, thủy điện và nhiều lĩnh vực khác, bà từng đảm nhiệm đồng thời vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Đến tháng 7/2024, sau khi bà Loan bị khởi tố liên quan vụ án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, ông Nguyễn Quốc Cường được bổ nhiệm thay mẹ điều hành doanh nghiệp.

Sau hơn hai năm, bà Loan trở lại vị trí Tổng Giám đốc sau khi chấp hành xong hình phạt theo phán quyết của tòa án. Đáng chú ý, phản ứng của thị trường lần này trái ngược với giai đoạn tháng 7/2024, khi thông tin liên quan đến bà Loan từng khiến cổ phiếu QCG trải qua chuỗi 9 phiên giảm liên tiếp, trong đó có 7 phiên giảm sàn. Thị giá khi đó mất gần một nửa chỉ trong khoảng hai tuần.

Sự thay đổi nhân sự lần này cũng khép lại giai đoạn ông Nguyễn Quốc Cường trực tiếp điều hành doanh nghiệp. Trong thông điệp gửi cổ đông sau khi rời ghế Tổng Giám đốc, ông Cường nhìn nhận hai năm vừa qua là chặng đường nhiều thử thách, đồng thời cho rằng những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của cổ đông.

Bài toán kinh doanh vẫn ở phía trước

Dù cổ phiếu phản ứng tích cực với thông tin nhân sự, hoạt động kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai vẫn đứng trước nhiều thách thức. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy doanh thu thuần của doanh nghiệp chỉ đạt gần 81 tỷ đồng, giảm khoảng 67% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận ròng đạt gần 179 tỷ đồng, tăng mạnh chủ yếu nhờ khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.

Một trong những vấn đề trọng tâm của Quốc Cường Gia Lai là tháo gỡ các vướng mắc liên quan dự án Phước Kiển. Tại cuối tháng 6/2026, tài sản dở dang dài hạn của công ty lên tới hơn 5.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 68% tổng tài sản, chủ yếu tập trung tại dự án này. Ban lãnh đạo cũng xác định giai đoạn 2026-2028 mang tính bản lề đối với quá trình tái cấu trúc và xử lý những tồn đọng kéo dài.