Cụ thể, khoảng 10h00 ngày 25/8/2025, Công an xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H (sinh năm 1996, trú tại xã Hạnh Phúc) về việc bị lừa đảo khi tìm kiếm khoản vay trực tuyến. Theo trình bày của chị H, sau khi lên mạng tìm hiểu thông tin vay tiền tại Ngân hàng MB Bank, chị H nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger từ 01 đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng. Đối tượng yêu cầu chị H. cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân để làm thủ tục vay.

Sau đó, đối tượng đã gửi 01 đường link giả mạo có giao diện giống với website chính thức của Ngân hàng MB Bank, yêu cầu chị H đăng nhập và thông báo rằng khoản vay 20 triệu đồng đã được duyệt và hiển thị trong ví điện tử. Tuy nhiên, với lý do “hồ sơ sai thông tin”, đối tượng yêu cầu chị H chuyển 5 triệu đồng để được điều chỉnh hợp đồng và rút tiền về tài khoản cá nhân.

Chị N.T.H trình báo sự việc đến Công an xã Hạnh Phúc.

Nghi ngờ bị lừa đảo, chị H đã đến Công an xã Hạnh Phúc trình báo. Qua xác minh, Công an xã xác định đây là thủ đoạn lừa đảo trực tuyến nên đã kịp thời giải thích, hướng dẫn và tuyên truyền để chị H không chuyển tiền cho đối tượng, tránh thiệt hại về tài sản.

Ngày 28/8/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng cũng tiếp nhận thông tin từ bà H.T.X (trú tại xã Hòa An). Bà X. cho biết, thông qua mạng xã hội Facebook, bà đã tham gia một chương trình có tên “Bước Chạy Độc Lập Kỷ Niệm 80 Năm Quốc Khánh”. Sau khi đăng ký, 01 tài khoản lạ kết bạn và hướng dẫn bà thực hiện các bước tiếp theo, đồng thời liên tục yêu cầu bà chuyển gần 10 triệu đồng để được “nhận quà từ chương trình”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giải thích, tuyên truyền cho bà H.T.X biết các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Nhận thấy nghi vấn, bà X. đã chủ động liên hệ Công an để được tư vấn. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời tuyên truyền, giải thích đây là hình thức lừa đảo tinh vi, lợi dụng các sự kiện chính trị - xã hội để chiếm đoạt tài sản. Nhờ đó, bà X. không thực hiện chuyển tiền và tránh được thiệt hại.

Qua 02 sự việc nêu trên, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân:

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân cho các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Không chuyển tiền cho những đối tượng lạ, không quen biết, hoặc chưa từng gặp mặt.

Khi có nhu cầu vay vốn, nên đến trực tiếp trụ sở, phòng giao dịch của các ngân hàng, tổ chức tín dụng uy tín để được tư vấn.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền và đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng, đảm bảo an toàn cho người dân trong môi trường số. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng



