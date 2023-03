Người phụ nữ 10 năm làm 'giúp việc' cho người đã khuất

Công việc chính của chị My là làm bảo vệ ca đêm trong nghĩa trang, từ 17h30 chiều hôm trước đến 6h30 sáng hôm sau. Bên cạnh đó, chị My còn nhận thêm dịch vụ đón mộ để có thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống. “Ngày nào nhiều ca tôi chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng, dù vất vả nhưng tôi thấy mình phù hợp với công việc tâm linh này”, chị My bộc bạch.