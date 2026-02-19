Người ôm vàng đứng ngồi không yên trong những ngày Tết

Đối với những người đang "ôm" vàng, kỳ nghỉ lễ dài ngày này dường như lại là một thử thách tâm lý đầy căng thẳng, khiến họ rơi vào cảnh "đứng ngồi không yên".

Nỗi lo này không phải là vô căn cứ khi thị trường trong nước đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng guồng quay của vàng thế giới thì chưa bao giờ dừng lại. Ngay trong những ngày mùng 1, mùng 2 Tết, biểu đồ giá vàng quốc tế đã có những pha đảo chiều khiến người cầm vàng không khỏi giật mình.

Chẳng hạn tối ngày 26/2 (tức 29 tháng Chạp) khi người người nhà nhà chuẩn bị đón giao thừa, giá vàng trên thị trường quốc tế quay đầu giảm mạnh với mức giảm tới 85 USD/ounce. Theo đó, giá vàng giao ngay lại mất mốc 5.000 USD.

Sau đó, ngày 27/2 (tức mùng 1 Tết), giá vàng thế giới lại phục hồi, rồi lại lao dốc, giảm 80 USD trong tối mùng 1 xuống sát vùng 4.900 USD.

Đến hôm nay, vàng dao động quanh mốc 5.000 USD/ounce. Trong khi giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trước kỳ nghỉ Tết được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh mức 180-181 triệu đồng/lượng.

Sự biến động này khiến khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng lên mức kỷ lục, có lúc chạm ngưỡng 24 triệu đồng/lượng. Chị Minh Tú, ngụ tại Hà Nội chia sẻ, trong tiếng thở dài: "Năm nay ăn Tết mà cứ chốc chốc lại mở điện thoại xem sàn vàng thế giới. Mua vàng lúc giá neo cao ở mức 180 triệu đồng/lượng ngay sát Tết, giờ thấy thế giới lao dốc mà mình thì "bất động" vì các cửa hàng chưa mở cửa, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy".



Anh Quang Vinh, một người tích trữ vàng lâu năm cũng không giấu nổi vẻ sốt ruột: "Người ta mong đến ngày vía Thần Tài để cầu may, còn mình thì chỉ mong thị trường mở cửa sớm để tính toán lại".

Nỗi bất an còn đến từ sự trái ngược giữa tâm lý phòng thủ và mong muốn chốt lời. Nhiều người lo sợ rằng nếu không kịp bán ra khi thị trường mở cửa trở lại, họ sẽ lỡ mất nhịp và phải đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Rõ ràng, vàng vẫn luôn là kênh trú ẩn được ưa chuộng, nhưng kênh đầu tư tưởng như an toàn này lại vô tình trở thành một "áp lực" vô hình. Nhiều người ôm vàng luôn dành một phần tâm trí để theo dõi từng nhịp đập của thị trường toàn cầu, hy vọng rằng khi tiếng pháo giao thừa vừa dứt, "thần may mắn" sẽ không quay lưng với khối tài sản quý giá mà họ đang nắm giữ.

Thanh Anh