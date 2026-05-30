Liên tiếp những vụ việc liên quan đến người nổi tiếng bị phát hiện sử dụng hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thời gian gần đây khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Nhiều người trong số họ từng có sự nghiệp thành công, thu nhập cao, lượng người hâm mộ đông đảo và được xem là hình mẫu trong mắt công chúng. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, tất cả có thể sụp đổ.

Danh vọng không lấp được khoảng trống

Theo ThS tâm lý Nguyễn Hải An, việc liên tiếp xuất hiện những vụ việc liên quan đến người nổi tiếng cho thấy cần nhìn nhận nghiêm túc hơn về áp lực tâm lý và cách ứng xử trước những cám dỗ trong cuộc sống hiện đại. Đặc biệt, khi những người có sức ảnh hưởng trong xã hội vướng vào ma túy, tác động tiêu cực không chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân. Bởi khi thần tượng của mình vi phạm pháp luật, một bộ phận người hâm mộ trẻ tuổi vốn chưa định hình vững chắc về nhận thức dễ có cái nhìn sai lệch, xem nhẹ sự nguy hại của ma túy hoặc thậm chí coi đó là một "thú chơi thời thượng" của giới thượng lưu.

Ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì sử dụng ma túy .Ảnh: CÔNG AN TP HCM

ThS tâm lý Nguyễn Hải An cho rằng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của người nổi tiếng có thể là những áp lực mà công chúng ít khi nhìn thấy.

"Sự nổi tiếng giống như một khoản vay có lãi suất rất cao. Càng đứng ở đỉnh cao, áp lực giữ vững vị trí đó càng lớn. Nhưng ánh đèn sân khấu tắt đi, trở về với 4 bức tường, không ít người rơi vào trạng thái cô độc, trống rỗng tột độ. Nhiều người thiếu đi những kết nối tinh thần thực sự trong đời sống. Để khỏa lấp khoảng trống ấy, có người tìm đến ma túy như một cách trốn tránh thực tại. Nhưng họ quên mất rằng đó là một chiếc bẫy không có lối thoát" - ông Nguyễn Hải An phân tích.

Xã hội hiện nay cũng đang đối mặt với thực tế một bộ phận công chúng quá dễ dãi trước những biểu hiện lệch chuẩn được nhân danh "cái tôi nghệ sĩ", "sống hết mình" hay sự nổi tiếng. Khi tư duy có tiền, có danh là có tất cả trở nên phổ biến, nhiều người vô tình đánh đồng sự nổi tiếng với quyền lực tuyệt đối. Một số người trẻ thần tượng nghệ sĩ một cách mù quáng, bỏ qua những chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội cần có. Một nghệ sĩ dính bê bối thay vì bị tẩy chay thì lại "vô tình" nhận được nhiều sự chú ý hơn, lượng tương tác tăng vọt, biến thị phi thành công cụ kiếm tiền.

"Nếu xã hội quá chú trọng vào bề nổi của sự giàu sang và chấp nhận những giá trị lệch chuẩn để đổi lấy sự chú ý, cái giá phải trả chính là sự xói mòn về đạo đức. Những vụ việc gần đây là lời cảnh tỉnh để mỗi người nhìn lại cách chúng ta lựa chọn và xây dựng hình mẫu trong xã hội" - ông Nguyễn Hải An nói.

Sụp đổ toàn diện

Ở góc độ pháp luật, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho rằng ma túy không chừa bất kỳ ai. Thực tế cho thấy ma túy có thể len lỏi vào chính những môi trường có nhiều áp lực, nhiều cám dỗ và nhiều khoảng trống tinh thần. Với người nổi tiếng, họ thường phải sống trong guồng quay đặc biệt với lịch làm việc dày đặc, áp lực giữ hình ảnh, cạnh tranh nghề nghiệp, những lời khen chê trên mạng xã hội và nỗi sợ bị lãng quên.

"Có người tìm đến chất kích thích như một cách giải tỏa áp lực, thức trắng để làm việc, duy trì cảm xúc thăng hoa hoặc đơn giản chỉ vì tò mò, bị lôi kéo trong các cuộc vui. Nhưng cái giá phải trả thường rất đắt" - luật sư Đào Thị Bích Liên nhận định.

Ma túy có thể mang lại cảm giác thoát khỏi thực tại trong chốc lát nhưng sau đó là sự lệ thuộc, mất kiểm soát cùng hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, tinh thần, gia đình, sự nghiệp và pháp luật. Đối với người nổi tiếng, hậu quả thường nghiêm trọng hơn bởi họ là những người có sức ảnh hưởng xã hội. Chỉ cần vướng vào ma túy, dù ở mức độ sử dụng trái phép hay liên quan đến các hành vi nghiêm trọng hơn như tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hình ảnh và uy tín cá nhân gần như sụp đổ ngay lập tức. Hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, chương trình bị cắt sóng, nhãn hàng chấm dứt hợp tác, khán giả quay lưng. Có người mất hàng chục năm gây dựng tên tuổi chỉ sau một scandal ma túy. Những lý do như áp lực công việc, stress, khủng hoảng tâm lý hoặc bị lôi kéo không phải là căn cứ để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật.

"Áp lực cuộc sống là điều đáng được cảm thông nhưng có rất nhiều cách giải tỏa lành mạnh và tích cực. Không thể lấy áp lực hay những khó khăn cá nhân làm lý do để hợp thức hóa việc sử dụng ma túy. Ma túy chưa bao giờ là con đường giải thoát áp lực hay chữa lành cô đơn. Đằng sau những phút buông thả có thể là cái giá của sự nghiệp, danh dự, sức khỏe và cả tương lai. Ánh hào quang có thể khiến một người trở nên nổi tiếng nhưng chỉ bản lĩnh, sự tỉnh táo và những giá trị sống đúng đắn mới giúp họ đứng vững trước những cám dỗ của cuộc sống hiện đại" - bà Liên nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Đình Thế (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết người sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu và chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định pháp luật. Cần phân biệt rõ giữa tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người cất giữ ma túy để sử dụng cho bản thân có thể bị xử lý về hành vi tàng trữ. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị địa điểm, cung cấp ma túy, rủ rê hoặc tạo điều kiện cho nhiều người cùng sử dụng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", với mức hình phạt nghiêm khắc hơn.



