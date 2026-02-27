HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?

S.A |

Giàu theo nghĩa nào thì xem tiếp nhé.

Giàu vàng giàu bạc thì không thể nói ai hơn ai, nhưng giàu cái tâm với phong tục cúng Thần Tài, bày biện mâm cúng tươm tất; giàu niềm tin vào việc mua vàng lấy may đầu năm, thì chắc chắn là không ai đọ lại!

Trong ngày mùng 10 năm nay, nhiều người nổi tiếng, hội KOL, hot girl miệt mài khoe vàng, được tặng vàng xin vía đầu năm và làm mâm cỗ chỉn chu... ai nhìn vào cũng phải khen.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 1.

MC Mai Ngọc không tiết lộ số vàng đã mua nhưng khoe mâm cúng thần tài rực rỡ.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 2.

Ái nữ nhà đại gia thủy sản Ngọc Thanh Tâm dậy sớm, tự tay nấu chè và làm mâm cỗ cúng Thần Tài. Trên mâm cúng, cô đặt nhiều vàng và một tiền 500 nghìn xin vía.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 3.

Mai Ngô cũng bày biện mâm cỗ ấm cúng trong ngày Thần Tài.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 4.

Trinh Hoàng - chị đẹp là cái tên đình đám trong hội con nhà giàu Việt cũng chuẩn bị ban thờ, thắp hương xin vía Thần Tài.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 5.

Trương Hoàng Mai Anh được chồng - Jaykii - hộ tống đi mua vàng.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 6.

Nhà sáng tạo nội dung Naiverosie với mâm cỗ cúng Thần Tài đủ đầy.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 7.

Võ Hà Linh khoe mâm cúng Thần Tài đầy ú ụ tôm hùm và cua cùng với xôi chè. Hiện tại cô đang chuẩn bị chuyển sang văn phòng công ty mới là tòa nhà hoành tráng ở Nghệ An.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 8.

Võ Ngọc Trân chỉ kịp mua nửa chỉ vàng trong ngày Thần Tài.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 9.

Hà Môi và mâm cỗ Thần Tài.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 10.

Chu Thanh Huyền cũng không nằm ngoài cơn sốt vàng ngày Thần Tài.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 11.

Cầu thủ Văn Toàn mua 1 chỉ vàng lấy may.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 12.

Đình Bắc cũng đăng ảnh vàng mua ngày vía Thần Tài nhưng khéo léo che định lượng.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 13.

Doãn Hải My tiếp tục thể hiện nữ công gia chánh với mâm cỗ Thần Tài đẹp mắt.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 14.

Kim Chung - vợ sắp cưới của ADC (Team Flash) khoe 3 món vàng gia công trong ngày Thần Tài.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 15.

Vợ chồng cặp đôi bác sĩ Hồng Vân - Cao Vinh vừa khai trương lại thẩm mỹ viện vừa cúng Thần Tài.

Người nổi tiếng, hot girl ở Việt Nam làm gì mà GIÀU thế này?- Ảnh 16.

Cựu hot girl Nguyễn Phương Thảo khoe loạt nhẫn ép vỉ đủ loại 1 - 2 - 5 chỉ với cầu mong xin vía Thần Tài gấp đôi năm cũ.

(Tổng hợp)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại