Giàu vàng giàu bạc thì không thể nói ai hơn ai, nhưng giàu cái tâm với phong tục cúng Thần Tài, bày biện mâm cúng tươm tất; giàu niềm tin vào việc mua vàng lấy may đầu năm, thì chắc chắn là không ai đọ lại!

Trong ngày mùng 10 năm nay, nhiều người nổi tiếng, hội KOL, hot girl miệt mài khoe vàng, được tặng vàng xin vía đầu năm và làm mâm cỗ chỉn chu... ai nhìn vào cũng phải khen.

MC Mai Ngọc không tiết lộ số vàng đã mua nhưng khoe mâm cúng thần tài rực rỡ.

Ái nữ nhà đại gia thủy sản Ngọc Thanh Tâm dậy sớm, tự tay nấu chè và làm mâm cỗ cúng Thần Tài. Trên mâm cúng, cô đặt nhiều vàng và một tiền 500 nghìn xin vía.

Mai Ngô cũng bày biện mâm cỗ ấm cúng trong ngày Thần Tài.

Trinh Hoàng - chị đẹp là cái tên đình đám trong hội con nhà giàu Việt cũng chuẩn bị ban thờ, thắp hương xin vía Thần Tài.

Trương Hoàng Mai Anh được chồng - Jaykii - hộ tống đi mua vàng.

Nhà sáng tạo nội dung Naiverosie với mâm cỗ cúng Thần Tài đủ đầy.

Võ Hà Linh khoe mâm cúng Thần Tài đầy ú ụ tôm hùm và cua cùng với xôi chè. Hiện tại cô đang chuẩn bị chuyển sang văn phòng công ty mới là tòa nhà hoành tráng ở Nghệ An.

Võ Ngọc Trân chỉ kịp mua nửa chỉ vàng trong ngày Thần Tài.

Hà Môi và mâm cỗ Thần Tài.

Chu Thanh Huyền cũng không nằm ngoài cơn sốt vàng ngày Thần Tài.

Cầu thủ Văn Toàn mua 1 chỉ vàng lấy may.

Đình Bắc cũng đăng ảnh vàng mua ngày vía Thần Tài nhưng khéo léo che định lượng.

Doãn Hải My tiếp tục thể hiện nữ công gia chánh với mâm cỗ Thần Tài đẹp mắt.

Kim Chung - vợ sắp cưới của ADC (Team Flash) khoe 3 món vàng gia công trong ngày Thần Tài.

Vợ chồng cặp đôi bác sĩ Hồng Vân - Cao Vinh vừa khai trương lại thẩm mỹ viện vừa cúng Thần Tài.

Cựu hot girl Nguyễn Phương Thảo khoe loạt nhẫn ép vỉ đủ loại 1 - 2 - 5 chỉ với cầu mong xin vía Thần Tài gấp đôi năm cũ.

(Tổng hợp)