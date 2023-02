Người nói câu: “Anh đập máy của em" làm việc với CSGT

Mới đây, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại vụ việc CSGT và người quay clip lời qua tiếng lại với nhau.

Clip dài 2 phút không thể hiện đầu đuôi sự việc nhưng phản ánh thái độ căng thẳng của người bị lập biên bản vi phạm nhằm vào cách xử lý của CSGT. Đây là người cầm điện thoại quay cận mặt cán bộ xử lý.

Theo đó, đầu đoạn clip người quay lớn tiếng yêu cầu: "Anh phải cho em ý kiến vào đây". Cán bộ CSGT trả lời: "Thằng này cũng muốn làm đơn xin nghỉ nè".

Trong khi một CSGT khác can ngăn, người quay tiếp tục lớn tiếng: "Anh không cho em ghi ý kiến vào đây. Anh đang giữ bằng lái của em đó". CSGT trả lời: "Đúng rồi, có biên bản nè".

Người quay cho rằng CSGT không cho mình ghi ý kiến vào biên bản, còn CSGT thì nói: "Ý kiến gì thì làm đơn ý kiến". Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại với nội dung tương tự. Đỉnh điểm, người vi phạm la lớn: " Anh đập máy của em ".

Theo xác minh của phóng viên Báo Người Lao Động, các cán bộ CSGT trong clip thuộc Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM.

Người đàn ông quay clip tên C. (SN 1990; quê Nghệ An). Vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 22, hướng từ huyện Củ Chi về ngã tư An Sương (huyện Hóc Môn, TP HCM).

CSGT và người bị lập biên bản vi phạm lời qua tiếng lại. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT An Sương phát hiện ông C. điều khiển xe máy đi vào đường cấm nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Làm việc với tổ CSGT, ông C. yêu cầu CSGT phải cung cấp bằng chứng hình ảnh chứng minh lỗi vi phạm của mình.

Tuy nhiên, cán bộ xử lý cho biết mọi khiếu nại của người vi phạm sẽ được giải quyết tại trụ sở của Đội CSGT An Sương.

Ông C. không đồng ý và liên tục yêu cầu cung cấp bằng chứng vi phạm của mình. Quá trình này, ông C. dùng điện thoại cá nhân để ghi hình tổ công tác. Từ đó, hai bên có lời qua tiếng lại.

Theo một nguồn tin, Đội CSGT An Sương đã mời người quay clip lên làm việc trong ngày hôm nay 28-2.

Phóng viên Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến liên quan.