“Người Nhện” qua đời

Chiều 28/11, tờ Yahoo News đưa tin, nam diễn viên Danny Seagren - người đầu tiên hóa thân thành Người Nhện, đã qua đời cách đây khoảng 2 tuần. Danny Seagren trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 81 vào hôm 10/11 nhưng tới nay, người thân mới thông báo về cái chết của nam nghệ sĩ với truyền thông và công chúng. Được biết, gia đình dự định tổ chức 1 buổi lễ tưởng niệm dành cho cố diễn viên trong thời gian tới.

Trong cáo phó, gia đình của “Người Nhện” Danny Seagren viết: “Trong những năm cuối đời, Danny Seagren mong muốn xuất hiện tại các sự kiện dành cho tín đồ truyện tranh, gặp gỡ những fan trưởng thành yêu thích và ngưỡng mộ mình. Gia đình, bạn bè và những người hàng xóm thân thiết sẽ vô cùng thương nhớ ông ấy”.

Tính tới thời điểm hiện tại, nguyên nhân cái chết của “Người Nhện” Danny Seagren vẫn chưa được công bố.

Danny Seagren - nam diễn viên đầu tiên hóa thân thành Người Nhện đã qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng công chúng

Danny Seagren sinh năm 1943, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với vai trò diễn viên, soạn giả, vũ công, nhà sản xuất kiêm nghệ sĩ múa rối.

Ông đi vào lịch sử khi là nam diễn viên đầu tiên hóa thân thành Người Nhện trên màn ảnh. Năm 1974, khi đang trong quá trình hợp tác với show đình đám The Muppet Show, Danny Seagren được thông báo rằng chương trình giáo dục dành cho thiếu nhi The Electric Company đang tìm kiếm diễn viên cho vai Người Nhện. Ông quyết định đăng ký thử vai và cuối cùng đã được nhà sản xuất chọn.

Trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông vào năm 2017, nam diễn viên đã chia sẻ về buổi tuyển chọn độc đáo giúp ông giành được vai diễn quan trọng: “Tôi mặc bộ trang phục Người Nhện vào và tự nhủ với bản thân rằng phải làm cho đạo diễn cảm thấy kinh ngạc. Khi ấy trong phòng có 1 tủ hồ sơ và 1 chiếc bàn. Tôi quyết định trèo lên nóc tủ hồ sơ. Khi đạo diễn quay lại căn phòng, tôi đã nhảy qua vai ông ấy rồi đáp xuống đúng chiếc bàn ở giữa căn phòng”.

Danny Seagren đảm nhận vai Người Nhện cho chương trình The Electric Company trong suốt 3 năm và đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ của đông đảo khán giả. Màn hóa thân của ông còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả và nghệ sĩ hậu bối.