"Người Nhện" chính thức ly hôn vợ, đối phương đã đính hôn và có con với người đàn ông khác

Cuộc hôn nhân của "Người Nhện" này và cô vợ xinh đẹp giờ mới chấm dứt về mặt pháp lý.

Ngày 5/10, tờ People đưa tin mối quan hệ giữa "Người Nhện" Tobey Maguire và nhà thiết kế trang sức Jennifer Meyer đã chính thức khép lại. Vào ngày 21/9 vừa qua, họ trở về trạng thái độc thân về mặt pháp lý sau 10 năm ly thân và 6 năm kể từ khi Jennifer đệ đơn ly hôn chồng. Quyết định này được đệ trình lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles (Mỹ) vào ngày 1/10.

Trong phán quyết, tòa án xác nhận cuộc hôn nhân của hai người đã chính thức chấm dứt, đồng thời họ được khôi phục tình trạng độc thân. Tuy nhiên, một số vấn đề khác liên quan đến quá trình ly hôn vẫn chưa được giải quyết. Theo hồ sơ Jennifer nộp ngày 16/9, cả hai đã đồng ý chỉ định một thẩm phán tư nhân để hỗ trợ hòa giải những tranh chấp còn lại và hoàn tất thỏa thuận ly hôn giữa đôi bên.

Vợ chồng Tobey Maguire và Jennifer Meyer chính thức ly hôn sau 10 năm sống ly thân. Ảnh: Getty Images.

Tobey Maguire và Jennifer Meyer kết hôn vào ngày 3/9/2007. Cặp đôi có hai người con là con gái Ruby (19 tuổi) và con trai Otis (17 tuổi). Hai người quyết định ly thân vào tháng 6/2016. Đến tháng 10/2020, Jennifer chính thức đệ đơn ly hôn, trong khi Tobey nộp phản hồi vào tháng 7/2025. Một nguồn tin từng chia sẻ với People rằng vợ chồng Người Nhện tan vỡ vì quan điểm sống khác biệt, không có chung sở thích.

Khi công bố quyết định chia tay, cả Tobey và Jennifer từng nhấn mạnh rằng đây là lựa chọn được đưa ra sau quá trình tự nhìn nhận sâu sắc và cân nhắc thận trọng. Cả hai khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn là cùng nhau nuôi dạy các con bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và tình bạn.

Tobey Maguire và Jennifer Meyer đổ vỡ vì quan điểm sống khác biệt, không có chung sở thích. Ảnh: Getty Images.

Hiện tại, Jennifer Meyer đã đính hôn với Geoff Ogunlesi. Theo hồ sơ tòa án, Jennifer Meyer và vị hôn phu đã chào đón con chung vào ngày 20/5/2026. Dù đã chia tay nhiều năm và có hạnh phúc mới, Jennifer Meyer và Tobey Maguire vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Jennifer từng chia sẻ rằng Tobey là người bạn thân nhất và luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, và cô cũng sẽ làm điều tương tự cho anh. Jennifer thậm chí gọi Tobey là "người bố tuyệt vời nhất, người chồng cũ tuyệt vời nhất, người bạn tuyệt vời nhất và cũng là người hào phóng nhất". Jennifer Meyer còn tiết lộ chồng cũ tài tử có mối quan hệ khá tốt với vị hôn phu hiện tại của cô.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất về mối quan hệ giữa Tobey Maguire Jennifer Meyer xảy ra vào đầu năm 2025, khi các vụ cháy rừng nghiêm trọng càn quét Los Angeles (Mỹ). Nhà thiết kế cho biết cô đã cùng vị hôn phu và các con chuyển đến sống tại nhà của Tobey Maguire trong thời gian này. Sau đó, khi xuất hiện trên podcast The Inside Edit do Maeve Reilly dẫn dắt vào năm 2025, Jennifer Meyer đã bày tỏ sự biết ơn đối với chồng cũ.

Jennifer Meyer đã đính hôn và có con chung với người đàn ông khác. Dù vợ cũ đã có tổ ấm mới, Tobey Maguire vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với cô. Ảnh: Justjared.

Tobey Maguire sinh năm 1975, là ngôi sao đầu tiên đảm nhận vai chính trong bộ phim Người Nhện và làm nên thương hiệu điện ảnh nổi danh thế giới này cho Sony. Trong năm 2021, Tobey Maguire từng trở lại với vai diễn làm nên tên tuổi của mình cùng Andrew Garfield và Người Nhện hiện tại - Tom Holland trong bom tấn Spider-Man: No Way Home. Tác phẩm đạt doanh thu phòng vé hơn 1,9 tỷ USD (49,7 nghìn tỷ đồng) trên toàn cầu. Tobey Maguire ước tính sở hữu khối tài sản ròng khoảng 40 triệu USD (1.047 tỷ đồng) sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Phiên bản Người Nhện kinh điển của Tobey Maguire. Ảnh: X.

Nguồn: People