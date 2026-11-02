Người nhận tin nhắn Zalo có nội dung sau chú ý thông báo từ công an

Thời gian gần đây, các đối tượng giả danh cán bộ Bảo hiểm xã hội hoặc công an, kết bạn qua Zalo để dụ người dân cài ứng dụng giả mạo. Chỉ một thao tác cấp quyền, kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, các đối tượng lừa đảo đang lợi dụng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) dành cho người dân tại các xã, phường được công nhận là An toàn khu cách mạng để chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc công an địa phương, liên hệ với người dân để thông báo họ được cấp thẻ BHYT hoặc được hoàn trả số tiền đã đóng trong năm 2026.

Để tạo lòng tin và thúc ép nạn nhân làm theo, các đối tượng đưa ra lý do hồ sơ định danh điện tử bị lỗi, chưa kích hoạt mã đối tượng trên ứng dụng VssID hoặc thông tin tài khoản chưa khớp, rồi yêu cầu người dân phải cập nhật ngay trong ngày.

Người dân chỉ nên tải VssID từ kho ứng dụng chính thức CH Play hoặc App Store, tuyệt đối không cài đặt đường link hay yêu cầu cài ứng dụng VssID qua mạng xã hội hoặc tin nhắn (Ảnh: Khả Văn)

Cơ quan Công an và cơ quan BHXH khẳng định không yêu cầu người dân truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc nộp phí qua điện thoại, Zalo, Facebook. Việc xác minh thông tin, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc tại trụ sở cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam cũng đã khẳng định cơ quan này không gửi file cài đặt, đường link hay yêu cầu cài ứng dụng VssID qua mạng xã hội hoặc tin nhắn. Người dân chỉ nên tải VssID từ kho ứng dụng chính thức CH Play hoặc App Store.

Tương tự, theo Công an phường Mỹ Thới (An Giang), thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng thói quen gửi, nhận thiệp cưới trực tuyến để phát tán đường link độc hại qua Facebook, Zalo. Chúng chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo hoặc tạo tài khoản giả mạo để gửi tin nhắn mời cưới kèm đường link lạ. Khi truy cập, người dùng có thể bị dẫn đến website giả mạo, yêu cầu đăng nhập lại hoặc cung cấp mật khẩu, số điện thoại, mã OTP để xem thiệp.

Một số đường link còn dụ người dùng tải ứng dụng chứa mã độc, cấp quyền truy cập tin nhắn, danh bạ và quyền trợ năng trên điện thoại. Từ đó, các đối tượng có thể đánh cắp thông tin bảo mật, mã OTP và thực hiện giao dịch ngân hàng trái phép.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không cài đặt tệp “.apk” không đáng tin cậy. Người dân không cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thông tin sinh trắc học cho bất kỳ ai.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu giả mạo, người dân cần ngừng liên lạc và thông báo ngay cho công an xã, phường gần nhất. Mọi thông tin liên quan đến quyền lợi BHYT cần được xác minh trực tiếp qua cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp nghi ngờ điện thoại đã bị cài mã độc, người dân cần lập tức ngắt kết nối mạng (Wi-Fi và dữ liệu di động), dùng một thiết bị khác liên hệ ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh An Giang