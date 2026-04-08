Người người nữ bán quán lớn tuổi bị đánh ở Quy Nhơn kể gì về vụ việc?

Ngày 8-4, phóng viên có mặt tại quán bánh bèo nóng Tây Sơn trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) – nơi xảy ra vụ một nam thanh niên chửi bới và đánh người phụ nữ bán quán lớn tuổi.

Nạn nhân T.T.L. hiện đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị nam thanh niên đánh

Theo ghi nhận, đây là một quán ăn vỉa hè, hoạt động xuyên đêm, phục vụ chủ yếu người lao động. Theo chủ quán, nạn nhân là bà T.T.L. (SN 1966), nhân viên phục vụ ca đêm, thường được gọi là bà Xíu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà L. ở lại trông quán một mình. Theo bà L, sau khi xảy ra sự việc, con trai bà cũng vừa đến, chạy vào can ngăn nhưng cũng bị nam thanh niên hành hung.

Theo tìm hiểu, bà L. sống đơn độc trong một phòng trọ gần đó, hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh xương khớp, đi lại khó khăn. Hiện bà đang điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam) với nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt.

Trên giường bệnh, bà L. kể lại rằng tối xảy ra vụ việc, một nhóm 3 thanh niên đến mua đồ ăn. Chỉ từ lời qua tiếng lại, một người trong nhóm bất ngờ chửi bới rồi lao vào hành hung.

Đáng chú ý, khi con trai bà là T.M.L. (SN 2001, ngụ địa phương) chạy đến can ngăn, đối tượng không dừng lại mà tiếp tục tấn công. Thậm chí, người này còn rút vật gì từ ô tô để đe dọa, khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

Clip ghi lại hình ảnh 1 thanh niên đánh bà T.T.L. đang phục vụ tại quán ăn khuya



"Tôi không hề quen biết, cũng không có mâu thuẫn gì với nhóm thanh niên này. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà một thanh niên lại vô cớ đánh đập mẹ con tôi như vậy" – bà L. nói, giọng vẫn còn mệt mỏi.

Nguồn tin cho biết Công an phường Quy Nhơn Nam đã vào cuộc xác minh. Bước đầu xác định người trực tiếp hành hung là N.V.Y. (SN 1991), đi cùng còn có hai người khác. Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình mua bán; hai người đi cùng có can ngăn.

Đại diện công an địa phương cho biết sẽ làm rõ toàn bộ hành vi liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.