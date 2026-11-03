Người Nga nhắc nhẹ về “mùa đông tồi tệ” và nghịch cảnh nhói lòng ở châu Âu

Giá khí đốt châu Âu có thể tăng gấp đôi khi kho dự trữ đã suy kiệt và mùa đông đang cận kề. Các ông lớn năng lượng châu Âu lãi kỷ lục.

Dự báo đen tối

Mới đây, Giám đốc điều hành Gazprom của Nga Aleksey Miller đã cảnh báo, giá khí đốt châu Âu có thể tăng gấp đôi. Nguyên nhân là do các kho dự trữ khí đốt châu Âu đã suy giảm ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn cung khí đốt trong mùa đông.

Cuối tháng 10/2026, giá bán buôn khí đốt đã chạm tới mức kỷ lục sau gần 4 năm, vượt qua mốc 108 USD/MgWh. Tại sàn London (Anh), giá khí đốt tháng 12/2026 trong các hợp đồng tương lai tăng 3,1% vào ngày 30/10/2026, lên tới 1164 USD/1000 m3.

Trên RT, ông Miller chỉ ra tình trạng lấp đầy thấp bất thường tại các kho dự trữ khí đốt châu Âu. Theo đó, Đức, quốc gia tiêu thụ lớn nhất EU chỉ lấp đầy khoảng 61,6% các kho dự trữ.

Số liệu trên Yahoo Finance lại cho thấy, các kho dự trữ khí đốt ngầm của châu Âu chỉ chứa khoảng 74% khí đốt so với sức chứa tiêu chuẩn, mức lấp đầy thấp nhật được ghi nhận kể từ năm 2009.

Tỷ lệ lấp đầy tại các kho dự trữ khí đốt của châu Âu đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Ảnh IEEFA

Con số này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm theo mùa là 86%. Sự tương phản còn rõ rệt hơn khi so sánh với mức lấp đầy trên 95% được ghi nhận vào đầu mùa đông năm 2023-2024.

Theo hãng tin TASS, các nước châu Âu vẫn tiếp tục bơm bổ sung một lượng nhỏ khí đốt vào các cơ sở lưu trữ ngầm trong những ngày cuối tháng 10/2026.

Dù vậy, một số quốc gia châu Âu đã ghi nhận lượng khí đốt rút khỏi các kho dự trữ vượt lượng bổ sung trong tuần thứ hai liên tiếp.

Tới ngày 28/10/2026, dựa trên dữ liệu của Hiệp hội Hạ tầng Khí đốt châu Âu (GIE), TASS ước tính, châu Âu mới bổ sung được khoảng 51 tỉ m3 khí đốt vào các kho dự trữ, tương đương 75,5% lượng khí cần thiết để đáp ứng yêu cầu dự trữ cho mùa đông sắp tới.

"Dựa vào mức dự trữ thấp kỷ lục nêu trên, chúng tôi dự đoán rằng, giá khí đốt tại châu Âu có thể vượt qua mức 2500 USD/1000 m3", Giám đốc điều hành Gazprom thẳng thắn.

Điều đáng nói, dự báo không mấy khả quan của vị doanh nhân Nga lại được những người bạn châu Âu chia sẻ. Cuối tháng 10/2026, Giám đốc điều hành Anders Opedal của Tập đoàn năng lượng khổng lồ Equinor của Na Uy thừa nhận, dự trữ khí đốt tại châu Âu đang ở mức thấp nhất theo mùa kể từ năm 2011. Theo vị doanh nhân, giá khí đốt châu Âu có thể rơi vào tình trạng tăng đột biến, đặc biệt khi phải cạnh tranh với các quốc gia châu Á.

Và nghịch lý nhói lòng

Ngay tại thời điểm hiện tại, nền kinh tế châu Âu đã gánh chịu hệ luỵ từ việc giá khí đốt tăng cao. Tại Đức, theo Veriox, giá khí đốt tới các khách hàng hộ gia đình mới đã tăng 55% trong năm nay. Nghiêm trọng hơn, chi phí năng lượng cao đã buộc một số nhà sản xuất phân bón, hoá chất và thép tại châu Âu phải cắt giảm sản lượng.

Trái ngược với bức tranh tối màu của nền kinh tế, các ông lớn năng lượng châu Âu lại đang gặt hái "một mùa vụ bội thu".

Theo số liệu được Der Spiegel của Đức tổng hợp, từ tháng 7/2026 đến tháng 9/2026, Shell (Anh) đạt mức lợi nhuận 12,1 tỷ USD, con số này cao hơn gấp đôi so với quý trước đó cũng như so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng kỳ, lợi nhuận của TotalEnergies (Pháp) tăng 127%, đạt 9,1 tỷ USD. Repsol (Tây Ba Nha) ghi nhận mức lợi nhuận tăng gấp 5 so với cùng kỳ từ 640,7 triệu USD lên tới 3,1 tỷ USD. OMV (Áo) có lợi nhuận 2,36 tỷ USD, tăng 68% so với cùng kỳ.

Sự đồng cảm với các ông lớn này đến từ bên kia bờ Đại Tây Dương. Trong khi người dân Mỹ cũng đang oằn mình gánh chịu chi phí xăng dầu và khí đốt tăng cao, từ tháng 4/2026 đến tháng 9/2026, các tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ gồm Chevron, Exxon Mobil và Valero đạt mức lợi nhuận 130 tỷ USD, tăng khoảng 276% so với cùng kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thoả thuận dầu diesel của Nga, động thái được nhận định là mở đầu cho việc nới lỏng các lệnh trừng phạt với dầu mỏ và khí đốt Nga nhằm hạ nhiệt thị trường trong nước.

Còn tại châu Âu, bất chấp mối lo ngại của chính một quan chức châu Âu về một cuộc khủng hoàng năng lượng tồi tệ nhất kể từ năm 2022, Brussels vẫn kiên trì theo đuổi các biện pháp cấm vận khí đốt từ Nga. Theo đó, các hợp đồng cung cấp LNG dài hạn sẽ bị cấm từ tháng 1/2027, còn các hợp đồng khí đốt vận chuyển qua đường ống dự kiến sẽ chấm dứt vào cuối năm 2027.

Thời gian sẽ trả lời hệ luỵ nếu các chính sách này thật sự được áp dụng. Viễn cảnh sáng rõ hơn là, dù người dân và nền kinh tế phải chống chọi với giá khí đốt cao, các ông lớn năng lượng phương Tây vẫn có thể lãi đậm.



