Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc khảo sát của FOM được thực hiện từ ngày 13-15/3 đối với 1,5 nghìn người trả lời trên 18 tuổi tại 97 khu dân cư thuộc 51 khu vực.

Theo kết quả khảo sát của FOM, Tổng thống Nga Putin được 77% công dân tín nhiệm.

77% số người được hỏi cũng đánh giá tích cực công việc của Tổng thống Putin với tư cách là người đứng đầu nhà nước. Theo FOM, những kết quả này trùng khớp với kết quả thu được tuần trước.

Công việc của chính phủ Liên bang Nga được 50% công dân đánh giá tích cực. Các hoạt động của Thủ tướng Mikhail Mishustin được 57% công dân chấp thuận.

Tháng 10/2025, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Toàn Nga (VTsIOM) cho thấy đại đa số người Nga tín nhiệm Tổng thống Putin và Quân đội Nga. Đây là những chỉ số nói lên nhiều điều.