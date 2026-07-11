Người Mỹ đổ sang châu Á chữa bệnh, trong đó có Việt Nam: Điều gì đang diễn ra?

Không chỉ phục vụ khách du lịch thông thường, nhiều quốc gia châu Á đang tích cực thu hút nhóm khách kết hợp nghỉ dưỡng với khám chữa bệnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Khi chi phí chăm sóc sức khỏe tại Mỹ liên tục lập kỷ lục, ngày càng nhiều người Mỹ lựa chọn sang châu Á để điều trị bệnh, từ phẫu thuật, điều trị ung thư đến chăm sóc răng miệng. Điều từng được xem là hiếm gặp đang dần trở thành một xu hướng mới của ngành du lịch y tế toàn cầu, theo CNN.

Bay nửa vòng trái đất để tiết kiệm hàng nghìn USD

Isaias, một nghệ sĩ kiêm nhà thiết kế sống tại Atlanta (Mỹ), từng lên kế hoạch cho chuyến đi đầu tiên đến Trung Quốc để khám phá Thượng Hải và Trùng Khánh. Tuy nhiên, lý do chính khiến anh quyết định bay nửa vòng trái đất lại là để thực hiện một ca phẫu thuật với chi phí rẻ hơn rất nhiều so với ở Mỹ.

Trong lần khám sức khỏe vào tháng 12, bác sĩ phát hiện Isaias có một khối u bất thường ở túi mật. Dù không phải ung thư, bác sĩ khuyến cáo anh cần cắt bỏ túi mật trong vòng một năm.

Theo Isaias, nếu phẫu thuật tại Atlanta, khoản tiền anh phải tự chi trả lên tới gần 10.000 USD. Sau khi tìm hiểu nhiều lựa chọn ở Anh và Trung Quốc, gia đình anh được một công ty du lịch y tế kết nối với một bệnh viện tại Thâm Quyến, nơi báo giá cho cùng thủ thuật chỉ dưới 2.000 USD.

“Chúng tôi cố gắng tìm giải pháp trong khu vực để tránh chậm trễ hoặc bất cứ vấn đề gì khác. Nhưng [chi phí] quá cao,” Isaias nói. “Vì vậy, chúng tôi chỉ cố gắng tìm cách tốt nhất.”

Công ty du lịch y tế hỗ trợ Isaias xin visa du lịch 90 ngày, đặt vé máy bay và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng cần thiết tại Trung Quốc. Theo anh, ca phẫu thuật cùng quá trình hồi phục chỉ mất khoảng 48 giờ. Sau vài ngày ở Thâm Quyến, anh tiếp tục đến Trùng Khánh và dự định ghé Thượng Hải cùng Hồng Kông.

“Tôi đến Trùng Khánh chỉ vì thấy nó xuất hiện khắp Instagram,” anh ấy nói. “Tôi nghĩ vì đã ở Trung Quốc rồi nên sẽ đi tham quan vài thành phố.”

Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đang tăng tốc phát triển lĩnh vực này nhờ công nghệ y tế ngày càng hiện đại và chi phí cạnh tranh hơn so với phương Tây. Ảnh về khu tài chính Lujiazui, Thượng Hải. Nguồn: CNN

Châu Á cạnh tranh trở thành trung tâm du lịch y tế

Không chỉ phục vụ khách du lịch thông thường, nhiều quốc gia châu Á đang tích cực thu hút nhóm khách kết hợp nghỉ dưỡng với khám chữa bệnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hiệp hội Du lịch Y tế ước tính quy mô ngành du lịch y tế toàn cầu đã vượt 100 tỷ USD trong năm 2024 và đang tăng trưởng từ 15-25% mỗi năm.

Hàn Quốc hiện là một trong những điểm đến thành công nhất. Năm ngoái, nước này đón hơn 2 triệu bệnh nhân quốc tế, năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục. Theo Viện Kinh tế và Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc, nhóm khách này cùng người đi kèm đã chi hơn 8 tỷ USD, tạo ra trên 15 tỷ USD giá trị cho nền kinh tế.

Riêng số bệnh nhân đến từ Mỹ tăng 70,4% so với năm trước, đạt hơn 173.000 người.

Trong khi đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines cũng đang tăng tốc phát triển lĩnh vực này nhờ công nghệ y tế ngày càng hiện đại và chi phí cạnh tranh hơn so với phương Tây.

“Việc định hình lại hình ảnh đất nước như một điểm đến an toàn, một quốc gia hiện đại, tiến bộ và dễ tiếp cận là điều cần phải làm”, ông Dennis Serrano, Chủ tịch Trung tâm Y tế St. Luke tại thành phố Quezon (Philippines), nhận định.

Giá rẻ và thời gian chờ ngắn là lợi thế lớn

Theo Zeeshan Zaman, nhà sáng lập nền tảng du lịch y tế Clinics on Call, khoảng 18 tháng trước, chưa đến 10% khách hàng của ông quan tâm đến các dịch vụ y tế ở châu Á. Hiện nay, khoảng 25% yêu cầu mà công ty nhận được liên quan đến Trung Quốc.

Ông cho biết trước đây, người Mỹ chủ yếu sang Mexico, Brazil hoặc Colombia điều trị. Tuy nhiên, chi phí và thời gian chờ tại những điểm đến truyền thống này đều tăng đáng kể.

“Trước hết, hàng người xếp hàng rất dài. Thứ hai, giá cả khá cao,” ông nói. “Mọi người đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế, và một số quốc gia châu Á đang cung cấp điều đó.”

Một ví dụ là liệu pháp miễn dịch CAR-T điều trị ung thư máu. Theo ông Zaman, chi phí điều trị tại châu Âu có thể vượt 500.000 USD, trong khi ở Trung Quốc chỉ khoảng 60.000 USD.

Theo Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, chi tiêu y tế của Mỹ đã lên gần 5.300 tỷ USD trong năm 2024, cao gấp hơn hai lần so với năm 2010.

Nhờ lợi thế về giá thành, chính sách visa cởi mở hơn và uy tín ngày càng tăng của hệ thống y tế, Trung Quốc đang nổi lên như một điểm đến mới. Truyền thông nước này cho biết các bệnh viện Trung Quốc đã tiếp nhận 1,28 triệu bệnh nhân nước ngoài trong năm ngoái, tăng 73% so với năm 2022.

Caroline Stockler, 61 tuổi, đến từ New Zealand, cũng quyết định sang Thâm Quyến hút mỡ sau khi cân nhắc hơn một năm. Theo bà, nếu thực hiện tại New Zealand, chi phí sẽ cao gấp khoảng ba lần toàn bộ chuyến đi đến Trung Quốc.

Các biển hiệu của các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ được trưng bày trên một tòa nhà ở khu Apgujeong-dong thuộc quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Nguồn: CNN

Sự bùng nổ của các công ty môi giới y tế

Tháng 11 năm ngoái, TikToker người Anh Amie Brillu-Ogden gây chú ý khi chia sẻ hành trình sang Bắc Kinh khám bệnh. Cô cho biết, dù cộng cả tiền vé máy bay, khách sạn, ăn uống và gói khám tổng quát khoảng 1.500 USD, tổng chi phí vẫn thấp hơn nhiều so với khám tư tại Anh.

“Tôi nhận ra rằng phải mất ít nhất hai tuần mới có thể đặt được lịch hẹn,” cô nói. “Trong khoảng thời gian đó ở Trung Quốc, tôi đã có thể nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa, làm rất nhiều xét nghiệm, bao gồm cả nội soi cổ họng, nhận được tất cả kết quả và được lên kế hoạch điều trị.”

Loạt video thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem, kéo theo hàng trăm tin nhắn hỏi cách sang Trung Quốc chữa bệnh. Điều này khiến cô quyết định thành lập công ty tư vấn riêng.

“Tôi đã rất sốc khi thấy có rất nhiều người đồng cảm với chính xác những gì tôi nói,” Brillu-Ogden cho biết. “Ban đầu, rõ ràng là bạn sẽ nghĩ, 'Tuyệt vời, video của mình được nhiều người yêu thích.' Nhưng mặt khác, khi bạn đọc những bình luận và thấy những người đã mất người thân vì ung thư do điều trị không được thực hiện sớm, hoặc bệnh không được phát hiện, hoặc không được làm xét nghiệm, hoặc phải chờ đợi đến chín tháng, điều đó thật đau lòng.”

Theo Shijie Yu, Giám đốc tiếp thị của Medora Health, nhiều người cho rằng đây là lĩnh vực có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

“Hầu hết mọi người khi bước vào lĩnh vực này đều nghĩ, ‘Ồ, đây là một lĩnh vực tuyệt vời, mình có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, từ đó mình có thể xây dựng một đế chế,’” cô nói. “Nhưng cuối cùng họ lại thất bại vì không nhận ra toàn bộ quá trình phức tạp đến mức nào.”

Yu cho biết mỗi khách hàng mới thường cần khoảng 20 giờ tư vấn trước khi quyết định sử dụng dịch vụ. Dù vậy, nhu cầu vẫn đang tăng nhanh, đặc biệt với các dịch vụ thẩm mỹ như nâng mũi, nâng ngực và căng da mặt.

“Mọi người đều đang cố gắng hết sức để có được bệnh nhân từ Mỹ,” bà nói. “Mỹ giống như một thị trường vàng vậy.”