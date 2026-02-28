Người Mỹ có thiện cảm với ai hơn, người Palestine hay người Israel?

Những người biểu tình ủng hộ Palestine tuần hành tại thành phố New York.

Cuộc thăm dò dư luận, được công bố hôm 27/2, cho thấy 41% người Mỹ nói rằng họ có thiện cảm "nhiều hơn với người Palestine" so với người Israel, tăng từ 33% năm ngoái; 36% nói rằng, họ có thiện cảm "nhiều hơn với người Israel", giảm từ 46% năm ngoái. Số còn lại hoặc không có ý kiến hoặc không ủng hộ bên nào hơn bên nào.

Theo khảo sát này, sự cảm thông dành cho chính nghĩa của Israel đã giảm kỷ lục 10% trong năm qua.

Khi cuộc thăm dò ý kiến năm ngoái được thực hiện, Israel vẫn đang tiến hành chiến tranh trên nhiều mặt trận, và đã cướp đi sinh mạng của 62.000 người Palestine ở Gaza tính đến đầu tháng 2/2025.

Kể từ đó, Israel đã tiến hành cuộc chiến kéo dài 12 ngày chống lại Iran vào tháng 6, và đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Hamas vào tháng 10, thỏa thuận mà nước này bị cáo buộc vi phạm hàng trăm lần.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thừa nhận sự ủng hộ dành cho Israel đang giảm sút trong lòng người Mỹ. Ông cho rằng một phần nguyên nhân là do nội dung “chống Do Thái” được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông lập luận hồi tháng 9/2025 rằng, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Israel là “vũ khí quan trọng nhất… để củng cố cơ sở ủng hộ của chúng ta tại Mỹ”.

Dư luận ở Mỹ luôn ủng hộ Israel kể từ khi Gallup bắt đầu khảo sát vấn đề này vào năm 2001. Cuộc thăm dò năm nay đánh dấu lần đầu tiên sau 25 năm, sự cảm thông chuyển sang phía người Palestine.

Những người thuộc Đảng Dân chủ có nhiều khả năng cảm thông với người Palestine nhất với 65% ủng hộ và 17% ủng hộ người Israel.

Trước khi quân đội Israel bắt đầu ném bom Gaza để đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10/2023, ý kiến của những người thuộc Đảng Dân chủ gần như chia đều.

Năm 2022, 40% người thuộc Đảng Dân chủ cảm thông với người Israel và 38% với người Palestine.

Trong những năm gần đây, người Mỹ ở mọi lứa tuổi ngày càng có thiện cảm hơn với người Palestine, đặc biệt là nhóm tuổi 18-34 và 35-54 hiện nay có cảm tình với họ hơn là với người Israel.

Hiện nay, chỉ có Đảng viên Cộng hòa và người cao tuổi là những nhóm nhân khẩu học thể hiện rõ ràng sự ủng hộ đối với Israel.

70% Đảng viên Cộng hòa và 49% người trên 55 tuổi bày tỏ sự cảm thông với người Israel, trong khi 13% và 31% thuộc các nhóm này lần lượt đứng về phía người Palestine.