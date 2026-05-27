Người Mỹ bật cười khi thấy hình thù đặc biệt của 1 món đồ Việt Nam: Thái độ lập tức thay đổi ngay sau đó

Trước làn sóng tẩy chay rác thải nhựa và sự lên ngôi của lối sống xanh (Eco-friendly), những quả mướp già tưởng chừng chỉ bỏ đi ở vùng nông thôn Việt Nam đang trải qua một cuộc "đổi đời" ngoạn mục. Khi bước lên sàn thương mại điện tử quốc tế Amazon, bông tắm xơ mướp Việt Nam nhanh chóng lọt vào danh mục những sản phẩm chăm sóc da thiên nhiên thiết yếu, chinh phục hoàn toàn những khách hàng khó tính tại thị trường Mỹ.

Người tiêu dùng Mỹ nói gì về bông tắm xơ mướp Việt Nam?

Trên Amazon, các bộ bông tắm xơ mướp Việt Nam thường được giới thiệu với những lời khẳng định mạnh mẽ: 100% từ thực vật, không chứa nhựa, tự phân hủy sinh học. Khách hàng quốc tế tìm đến sản phẩm này không chỉ để làm sạch cơ thể, mà còn để tìm kiếm một trải nghiệm thư giãn như ở spa ngay tại nhà.

"Tôi đã thử rất nhiều sản phẩm tẩy tế bào chết trong nhiều năm, nhưng miếng xơ mướp Việt Nam này thực sự nổi bật. Ngay từ lần đầu sử dụng, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt — đủ chắc để làm sạch sâu nhưng không gây thô ráp cho da. Sau khi dùng, da tôi mịn màng và tươi mới hơn rõ rệt.

Tôi thích việc chúng được làm từ 100% nguyên liệu thực vật. Thật tuyệt khi biết mình đang dùng một sản phẩm tự nhiên và thân thiện với môi trường, đặc biệt khi so với các loại bông tắm tổng hợp. Chúng tạo bọt rất tốt chỉ với một lượng nhỏ xà phòng và khô nhanh sau mỗi lần tắm, giúp luôn sạch sẽ lâu hơn.

Kích thước vừa vặn trong lòng bàn tay và bộ 2 miếng rất tiện lợi. Dù là một phần trong quy trình chăm sóc da thường ngày hay chỉ là một lần tắm nhanh, những miếng xơ mướp này luôn mang lại cảm giác thư giãn như đi spa. Rất khuyến khích cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một sản phẩm tẩy tế bào chết bền vững và hiệu quả!", Wesyrami bình luận.

"Khi đến lúc phải thay những miếng xơ mướp cũ… hành trình tìm kiếm bắt đầu. Tôi quyết định thử loại xơ mướp thực vật của Herbvian này, được bán theo bộ 2 chiếc (quá hợp cho vợ chồng tôi). Chúng tôi đã bật cười khi thấy mỗi miếng xơ mướp mỏng dính và lép kẹp lúc vừa lấy ra khỏi bao bì. Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa bạn! Khi gặp nước, chúng nở phồng lên thành hình dáng xơ mướp đúng chuẩn hơn nhiều. Quan trọng hơn là chúng hoạt động cực kỳ hiệu quả. Khi ướt, xơ mướp trở nên mềm mại, không gây rát da, nhưng vẫn đủ độ nhám để tẩy tế bào chết tốt.

Trước đây tôi luôn nghĩ những miếng xơ mướp to mới hiệu quả, nhưng giờ những chiếc nhỏ này lại trở thành món yêu thích của tôi. Tôi đặc biệt thích phần dây đeo tay bằng cotton ở một bên, giúp luồn tay vào và chà rửa rất tiện. Tôi viết đánh giá này sau vài tuần sử dụng sản phẩm, và đến giờ chúng vẫn chưa có dấu hiệu hư hỏng nào ngoài việc nở phồng hơn do tiếp xúc với nước. Tôi thực sự rất thích chúng! Chồng tôi cũng vậy", khách hàng Meesh chia sẻ.

"Tuyệt! Tôi đã tốn cả đống tiền cho ba loại bọt biển tắm từ biển khác nhau, vậy mà cái nào cũng nhanh hỏng. Có loại chỉ vài ngày là mềm nhũn, ọp ẹp và phải vứt đi. Nhưng những miếng xơ mướp này thì rất tuyệt.

Cấu trúc của chúng được làm khá chắc chắn nên có cảm giác sẽ dùng được rất lâu. Bề mặt có độ nhám vừa phải để thực sự giúp tẩy tế bào chết, nhưng không hề thô ráp. Nếu ngâm trong nước nóng lâu hơn một chút, chúng còn trở nên cực kỳ mềm mại.

Tôi thật sự thích những thứ này — chúng bền, dùng đã và rất đáng mua. Cứ mua đi, bạn sẽ không thất vọng đâu", tài khoản Jen bình luận.

"Cả tôi và chồng đều rất hài lòng với những miếng xơ mướp này. Chúng mềm và ít thô ráp hơn tôi tưởng, nhưng vẫn tẩy tế bào chết rất hiệu quả. Khi ngâm nước, chúng mềm ra nên dùng khá dễ chịu, không gây khó chịu trên da.

Kích thước cũng rất phù hợp để chà rửa toàn thân, và phần quai cầm phía sau là một chi tiết rất tiện lợi. Điểm duy nhất tôi chưa thật sự thích là chúng tạo bọt không quá nhiều (tôi dùng xà phòng thiên nhiên dạng bánh), nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy cơ thể được làm sạch rất tốt.

Chúng tôi chắc chắn sẽ chuyển hẳn từ các loại bông tắm nhựa sang dùng loại này lâu dài", một tài khoản mua hàng khác trên Amazon - P.W.A - để lại bình luận.

Sự hồi sinh của món đồ dân dã

Tại Việt Nam, mướp là loại cây dây leo quen thuộc có mặt ở hầu hết các miền quê. Từ xa xưa, khi các loại hóa chất tẩy rửa và hạt vi nhựa chưa ra đời, ông bà ta đã biết tận dụng những quả mướp già, phơi khô, bóc vỏ, tách hạt để làm miếng chùi xoong nồi hoặc làm bông tắm. Khi không còn giá trị sử dụng, xơ mướp tự phân hủy trong đất chỉ sau một thời gian ngắn — một ưu điểm vượt trội hoàn toàn so với nhựa (mất từ 100 đến 500 năm).

Tưởng chừng thứ phụ phẩm này sẽ bị lãng quên khi đồ nhựa lên ngôi, nhưng trong những năm gần đây, nhờ tư duy của các thế hệ doanh nhân trẻ, xơ mướp Việt đã lội ngược dòng trở thành mặt hàng hữu cơ cao cấp.

Sự giao thoa giữa xu hướng tiêu dùng không rác thải của thế giới và dòng chảy thương mại điện tử xuyên biên giới đã biến xơ mướp Việt Nam từ một mặt hàng thủ công nhỏ lẻ trở thành một ngành công nghiệp xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế vượt trội. Điều này mở ra cơ hội thoát nghèo và làm giàu bền vững cho hàng nghìn hộ nông dân tại các vùng nông thôn Việt Nam.

Thay vì phải đối mặt với rủi ro nông sản thối hỏng do thương lái ép giá, mô hình liên kết trồng mướp già lấy xơ đã mang lại nguồn thu nhập vô cùng vững chắc cho người nông dân. Nhờ những hợp đồng bao tiêu dài hạn được ký kết chặt chẽ với các doanh nghiệp mỹ nghệ, người ngay tại ruộng. Trung bình mỗi héc-ta đất canh tác mướp lấy xơ hiện nay mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 140 triệu đến 160 triệu đồng mỗi năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa hay các loại hoa màu ngắn ngày trước đây, tạo dựng một bệ phóng kinh tế vững chắc cho các hộ gia đình nông thôn.

Sản phẩm xơ mướp Việt hiện không còn bó hẹp ở quy mô chợ truyền thống mà đã đi theo các container đường biển tiến thẳng vào các thị trường lớn có mức chi tiêu cao như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Australia.

Ví dụ như theo tờ Tuổi trẻ, trongnăm 2024, tại cơ sở sơ chế xơ mướp của anh Nguyễn Hoàng Long ở huyện Củ Chi, các đơn hàng với giá trị mỗi đơn hàng xuất khẩu lớn dao động từ 30.000 đến 40.000 USD.

Hay như theo tờ Tiền Phong, nhiều mô hình sản xuất quy mô lớn đã được hình thành như xưởng sản xuất của anh Tạ Quý Tôn tại Bắc Ninh liên kết với hàng chục hộ dân trên diện tích lên tới 50 ha để xuất xưởng đều đặn 30.000 sản phẩm mỗi tháng.

Hay dự án Làng mướp của CEO Đỗ Đăng Khoa tại Đồng Tháp đạt sản lượng lên đến 1 triệu sản phẩm mỗi năm, trong đó có tới 800.000 sản phẩm được xuất khẩu trực tiếp ra thế giới. Tại Buôn Ma Thuột, các doanh nghiệp còn sáng tạo thêm các dòng nón thời trang, dép đi trong nhà, giỏ xách làm từ xơ mướp để xuất sang Pháp, thu hút các đối tác từ Hồng Kông (Trung Quốc) và Ấn Độ đến đặt hàng số lượng lớn.

Chuỗi tăng trưởng phi mã về giá trị kinh tế của cây mướp được minh chứng rõ nét qua từng công đoạn từ ruộng vườn ra thế giới.

Trong khi một quả mướp già thô được thu mua tại vườn chỉ có giá từ 3.000 đến 12.000 đồng, sau khi qua bàn tay chế tác của những người thợ thủ công tại các xưởng Việt Nam sẽ có giá bán sỉ khoảng 10.000 đến 15.000 đồng mỗi miếng.

Sự lột xác thực sự diễn ra khi sản phẩm xuất hiện trên kệ hàng Amazon Mỹ dưới dạng các bộ combo đóng gói cao cấp từ 2 đến 3 miếng với mức giá bán lẻ từ 10 USD đến 17 USD, tương đương khoảng 260.000 VND đến 420.000 VND.

Biên lợi nhuận khổng lồ này chính là phần thưởng xứng đáng cho tư duy nhạy bén của các doanh nghiệp Việt Nam khi biết biến một phụ phẩm nông nghiệp bình dân thành một mặt hàng mang phong cách sống thời thượng, khẳng định vị thế và năng lực bứt phá của nông sản Việt trên sân chơi toàn cầu.