Người mua vàng từ đầu năm lãi đậm, gấp nhiều lần gửi tiết kiệm

Khảo sát trong ngày 29/4, các doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục giữ nguyên giá vàng cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 28/4. Nếu so với chốt phiên ngày hôm qua, hầu hết nhà vàng không điều chỉnh giá kim loại quý này. Hiện tại, giá vàng SJC hiện vẫn trụ ở ngưỡng cao, xoay quanh mốc 85,5 triệu đồng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn tròn trơn cũng đang dao động ở mức 76,5 triệu đồng/lượng.



Cụ thể, Vietinbank Gold niêm yết giá vàng SJC ở mức 83-85,52 triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp giữ giá vàng SJC ở mức cao nhất trên thị trường. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn tại doanh nghiệp này đang niêm yết ở ngưỡng 73,7-75,4 triệu đồng/lượng.

Vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng giữ nguyên giá vàng SJC ở mức 83-85,2 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tròn trơn hiện niêm yết tại mức 73,8-75,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự PNJ niêm yết giá vàng SJC tại mức 83 -85,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ở mức 73,8-75,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI lại điều chỉnh giá vàng SJC tại mức 82,6-84,8 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn hiện đang ở mức 74,8-76,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC điều chỉnh giảm về mức 82,63-84,75 triệu đồng/lượng, giảm 350.000-500.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn đang giữ ở mức 74,58-76,18 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng SJC trong vòng 1 tháng qua. Chart: Cafef

Nếu so với ngày 1/1/2024, tức chỉ trong 4 tháng, mỗi lượng vàng miếng tăng hơn 11 triệu đồng, tương đương gần gần 15%, còn vàng nhẫn đắt thêm hơn 13 triệu đồng tương đương 22,3%. Trong khi đó, lãi suất gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 4 tháng cao nhất chỉ hơn 3%/năm.

Theo công bố mới đây của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 25/4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.322,36 USD/ounce, tăng 8,54% so với tháng 3/2024 do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4.2024 tăng 6,95% so với tháng trước. Con số này tăng 17,01% so với tháng 12.2023; tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2024 chỉ số giá vàng trong nước tăng 20,75%. Báo cáo ghi nhận, giá vàng trong nước thời gian qua biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Trên thị trường thế giới, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao hiện quanh 2.331 USD/ounce. Quy đổi sang VND, giá vàng thế giới tương đương mức 71,6 triệu đồng/lượng, như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi khoảng gần 13 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, lãi suất tiết kiệm vẫn đang ở mức thấp khiến người dân có xu hướng tìm nơi khác để giữ tiền. Trong khi thị trường bất động sản đang trong quá trình hồi phục, kênh đầu tư trái phiếu trầm lắng còn giá vàng tăng liên tục khiến đây là kênh đầu tư hút tiền mạnh.

Phân tích từ giới chuyên gia, nếu nhà đầu tư lướt sóng vàng trong ngắn hạn, nguy cơ lỗ rất lớn do chênh lệch mua – bán giá vàng cao. Đơn cử như nếu người mua vào nhẫn tròn trơn vào ngày 10/4, đến hiện tại đã lỗ gần 5 triệu đồng mỗi lượng. Còn nếu mua vàng SJC, người mua cũng lỗ tới hơn 2 triệu đồng mỗi lượng.

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế nhận định, mức chênh lệch mua vào và bán ra của giá vàng lên tới 2,5 triệu đồng là quá cao. Đây là rủi ro lớn khiến người đầu tư vàng lỗ. Ông Thịnh cho biết, trước đây, chênh lệch mua vào và bán ra của giá vàng chỉ ở mức 400.000 đến 500.000 đồng/lượng. Song, việc các đơn vị kinh doanh vàng nới rộng chênh lệch mua - bán để an toàn cho họ trong bối cảnh giá biến động mạnh.