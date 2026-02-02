Người mua vàng, mua bạc hôm nay: Xếp hàng từ 3h sáng đến gần 11h trưa mới đến lượt, đi lúc 6-7h thì xác định về tay không

Sau những phiên đạt đỉnh, cuối tuần vừa qua, giá vàng và giá bạc bắt đầu có xu hướng giảm. Hôm qua (Chủ Nhật - 1/2), đã có không ít người rục rịch rủ nhau xếp hàng mua bạc, mua vàng lúc tối muộn đến tận đêm, vì sợ sáng nay mới đi thì có thể “chẳng kịp”.

Tình hình tiệm vàng, tiệm bạc sáng nay

Theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 10h30 sáng 2/2, Cửa hàng Phú Quý cơ sở 132 Cầu Giấy (Hà Nội) đã trưng biển thông báo hết hàng các sản phẩm bạc miếng - bạc thỏi, và các sản phẩm vàng tích trữ. Nhiều người đến mua bạc, mua vàng phải “về tay không”, có phần tiếc rẻ vì “biết vậy đi từ sớm”.

Cửa hàng Phú Quý cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) thông báo tạm hết sản phẩm bạc miếng - bạc thỏi và các sản phẩm vàng tích trữ Cửa hàng Phú Quý cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) thông báo tạm hết sản phẩm bạc miếng - bạc thỏi và các sản phẩm vàng tích trữ

Chị Nhân (sinh năm 1991) - Người đã thành công có được giấy hẹn mua bạc, cho biết: “Đêm qua mình đi xếp hàng lúc 22h30, thấy vẫn có người ra ghi số nên cố đợi, đến tầm 1h đêm thì đến lượt mình được ghi, họ ghi vào tay đây. Xong sáng sớm hôm nay mình lại đi tiếp, thì may mắn vẫn lấy số được. Giờ mua bạc thì chỉ đặt trước được thôi, thanh toán lấy hóa đơn rồi thì đến tầm tháng 5 mới nhận bạc”.

Đêm qua và sáng nay, chị Nhân đều đi mua bạc Đêm qua và sáng nay, chị Nhân đều đi mua bạc

Còn anh Hà (sinh năm 1973) - Người suýt nữa phải “về tay không” thì cho biết: “Anh đi xếp hàng lúc gần 3h sáng thì đến giờ là 11h kém, đến lượt vào thanh toán và lấy giấy hẹn. Tầm này mà 6-7h mới đi thì xác định không xong được việc”.

Tính đến khoảng 11h trưa hôm nay, bảo vệ Cửa hàng Phú Quý cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) đã ngừng tiếp khách hàng mới vì hết số thứ tự và cũng hết bạc. Nhiều người đến và về trong cảm giác hụt hẫng.

Cùng thời điểm, Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy (Hà Nội) cũng trưng biển thông báo tạm hết các sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long 999.9 và vàng miếng. Số lượng người đang chờ xếp hàng đến lượt đặt mua vẫn khá đông dù cửa hàng đã thông báo dừng phục vụ khách hàng đến “lấy số”.

Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) thông báo hết vàng miếng, vàng 999.9

Dẫu vậy, vẫn còn nhiều người đang chờ đến lượt đặt mua, thanh toán ở Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội)

Chị Minh (sinh năm 1987) chia sẻ trong lúc ngồi chờ đến lượt mua vàng của mình: “Chị đi từ khoảng 7h kém mà đến giờ (gần 11h trưa) vẫn đang đợi đây, tại muốn mua vàng thương hiệu nên đành chấp nhận chờ đợi chứ mua vàng tư nhân thì nhanh hơn. Nay vàng giảm nên chị tranh thủ cố đi mua vì gia đình cũng sắp có việc”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến sát giờ trưa, các cửa hàng của Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu vẫn khá đông đúc. Trong khi đó, các tiệm vàng khac hoặc vàng trang sức - dù có bán vàng miếng, lại khá vắng.

Giá vàng, giá bạc hôm nay ra sao?

Tính đến 12h30 ngày 2/2, giá vàng vẫn chưa ngừng đà giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 165,6 triệu đồng/lượng, bán ra 168,6 triệu đồng/lượng, giảm thêm 3,4 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa cuối tuần.

Trong vài ngày qua, giá vàng miếng giảm hàng triệu đồng mỗi ngày. Nếu tính từ mốc đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng lập vào ngày 29/1, giá vàng miếng SJC mất tới 22,7 triệu đồng. Đây là mức giảm sốc của giá vàng chỉ trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Còn với thị trường bạc, giá bạc thỏi loại 1kg được Phú Quý ở mức 84,666 triệu đồng ở chiều mua vào và 87,279 triệu đồng ở chiều bán ra - không thay đổi ở cả hai chiều so với phiên trước đó. Mức độ chênh lệch mua - bán đang là 2,613 triệu đồng/kg.

Với bạc SBJ 999 loại 1kg, giá mua vào ở mức 107,920 triệu đồng, bán ra ở mức 111,040 triệu đồng - Mức giá vẫn giữ nguyên ở cả 2 chiều so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 3,120 triệu đồng/kg.