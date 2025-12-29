Người mua vàng đang lãi đậm?

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3,1 triệu đồng/lượng sau 1 tuần.

Nếu như nhà đầu tư mua vàng miếng SJC từ đầu tuần trước ở mức 156,6 triệu đồng/lượng và bán ra hôm nay lãi 1,1 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, nếu đem vàng miếng SJC bán tại hệ thống vàng Mi Hồng sẽ lãi lên đến 1,9 triệu đồng/lượng vì đơn vị này niêm yết giá mua vào lên tới 158,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh sau 1 tuần. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 156,9 - 159,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 4,9 triệu đồng. Nếu người mua vàng nhẫn thương hiệu này vào tuần trước, bán ra hôm nay lãi 1,9 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng miếng và vàng nhẫn đều lãi sau 1 tuần.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng sau một tuần. Người mua vàng nhẫn tại đây cũng lãi 900.000 đồng/lượng…

Tuần qua, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều liên tục lập đỉnh mới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nhà đầu tư nên thận trọng đầu tư vàng, bởi giá biến động khó lường. Đặc biệt, người dân không nên vay tiền để mua vàng, vì dễ gặp lỗ "kép" khi giá giảm và lãi suất.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.530 USD/ounce, giảm 1 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.128 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.084 - 26.384 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.820 - 26.870 đồng/USD (mua - bán).