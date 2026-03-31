Kịch bản rớt giá lịch sử hoàn toàn bị bẻ gãy

Nhìn lại chu kỳ của thị trường di động, người dùng Việt đã quá quen với việc săn iPhone giá hời vào khoảng thời gian nửa năm sau khi ra mắt. Lịch sử đã chứng minh các dòng máy tiền nhiệm đều ghi nhận mức "bốc hơi" cực mạnh, điển hình như iPhone 14 Pro Max từng giảm tới 6 triệu đồng, hay iPhone 16 Pro Max cũng hạ giá hơn 3 triệu đồng.

Thế nhưng, quy luật bất thành văn đó đã bị phá vỡ hoàn toàn trong năm nay. Bất chấp sự chờ đợi mòn mỏi của khách hàng, iPhone 17 Pro Max vẫn kiên quyết "neo" ở mức giá 37.990.000 đồng và gần như không có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào tại các hệ thống bán lẻ lớn. Sự khan hàng cục bộ, đặc biệt là ở phiên bản màu Cam Vũ Trụ, kết hợp với chiến lược nhập hàng dè dặt và bám sát lực cầu thực tế của các đại lý đã giúp mẫu máy này không bị rơi vào tình trạng bán tháo cắt lỗ như các năm trước.

Một yếu tố đầy bất ngờ nhưng lại mang tính quyết định, góp phần đẩy sức nóng và khả năng giữ giá của iPhone 17 Pro Max lên mức kỷ lục chính là màn ra mắt gây thất vọng của mẫu máy cùng nhà iPhone Air. Với mức định giá ban đầu khá cao lên tới 32 triệu đồng, nhưng Apple lại buộc người dùng phải đánh đổi quá nhiều về mặt trải nghiệm phần cứng như chỉ được trang bị camera đơn, thiếu hụt loa kép và thời lượng pin kém ấn tượng.

Sự xuất hiện chớp nhoáng nhưng nhạt nhòa của iPhone Air đã vô tình tạo ra một hiệu ứng tâm lý ngược. Thay vì chấp nhận một thiết bị thiếu hụt tính năng, tệp khách hàng có sẵn tài chính đã quyết định "quay xe". Họ sẵn sàng chi thêm khoảng 6 triệu đồng để nâng cấp thẳng lên iPhone 17 Pro Max nhằm có được trải nghiệm toàn diện nhất. Dòng tiền và nhu cầu mua sắm đột ngột dồn hết vào mẫu flagship cao cấp nhất này đã giúp lượng máy trên thị trường nhanh chóng bị thổi bay, thiết lập một mức giá trần vững chắc không thể xuyên thủng.

Người mua iPhone 17 Pro Max đã đúng

Thực tế thị trường hiện tại cho thấy, việc kỳ vọng iPhone 17 Pro Max có một đợt "sập giá" sâu trong thời gian tới là điều gần như không tưởng. Nếu bạn thực sự cần một chiếc điện thoại với hiệu năng đỉnh cao và thiết kế đẳng cấp ngay lúc này, việc xuống tiền sở hữu máy luôn là quyết định hợp lý, bởi giá trị của nó đang được bảo chứng mạnh mẽ.

Có thể khẳng định rằng những khách hàng đã chốt đơn iPhone 17 Pro Max ngay từ những ngày đầu mở bán đã có một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Thông thường, việc mua flagship sớm đồng nghĩa với việc phải chấp nhận khoản trượt giá khổng lồ chỉ sau vài tháng trải nghiệm. Tuy nhiên, năm nay lại là một ngoại lệ hiếm hoi và vô cùng ngọt ngào. Việc chiếc máy này giữ giá vững vàng không chỉ giúp những người dùng tiên phong bảo toàn tối đa giá trị tài sản, mà họ còn có đặc quyền tận hưởng trọn vẹn những công nghệ đỉnh cao nhất của Apple suốt hơn nửa năm qua mà không hề có cảm giác bị "hớ". Cảm giác tự hào khi cầm trên tay thiết bị cao cấp nhất, kết hợp với bài toán kinh tế không bị thâm hụt, chính là minh chứng rõ nét cho sự đầu tư cực kỳ khôn ngoan của nhóm khách hàng này.

Bên cạnh đó, với việc chiếc iPhone này giữ giá trong thời gian dài khiến giá trị khi bán lại, trade-in lên đời cũng khả năng cao có mức giá tốt cho chủ sở hữu sau này.