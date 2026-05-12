Người miền Tây lên Sài Gòn thuê trọ: Căn phòng 20m² nhưng nhất quyết phải có “đặc sản quê nhà”

Mới đây, một bài đăng trên Threads bất ngờ viral mạnh mẽ với hơn 200.000 lượt xem cùng gần 10.000 lượt thả tim chỉ sau thời gian ngắn. Chủ nhân bài đăng khiến cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả khi chia sẻ cuộc sống thuê trọ ở Sài Gòn để học tập và làm việc. Dù căn phòng chỉ vỏn vẹn khoảng 20m², cô vẫn quyết tâm "nhét" thêm một cái võng vào cho bằng được. Lý do nghe xong càng thêm hài hước: vì cô là người miền Tây chính hiệu, mà đặc sản miền Tây thì gần như không thể thiếu võng trong cuộc sống hằng ngày.

Nguồn ảnh: @ktrang.1204

Ở dưới phần bình luận của bài đăng, “cư dân miền Tây” thi nhau flex những chiếc võng được setup khéo léo trong phòng trọ khiến dân tình càng thêm cười bò. Từ phòng rộng đến phòng bé, kiểu gì cũng phải có một chiếc võng góp mặt trong không gian sống. Người thì dùng võng xếp gọn gàng, người lại mắc võng treo xuyên ngang phòng, nhìn là biết “hệ nghiện nằm võng” chính hiệu.

Qua loạt hình ảnh mới thấy đam mê nằm võng của dân miền Tây quả thực mãnh liệt và khó bỏ. Dù xa quê lên thành phố học tập, làm việc hay ở trọ có phần chật hẹp thì vẫn quyết không từ bỏ thói quen đung đưa chiếc võng mỗi ngày.

Một netizen hào hứng khoe căn trọ khép kín với không gian sinh hoạt bé bé xinh xinh, nhưng "vedette" trong phòng nhất định phải là chiếc võng: "Cỡ nào cũng phải có cái võng" (Nguồn ảnh: @bao.right)

Một netizen khác cũng hài hước chia sẻ phòng trọ chỉ rộng 10m2 vẫn cố tận dụng không gian để mắc võng nằm nghỉ ngơi, thư giãn (Nguồn ảnh: @_itsneit)

Biết cách tận dụng không gian chính là 1 lợi thế, một netizen thích thú chia sẻ về chiếc võng được treo cực khéo vào thanh ngang trên trần nhà. Qua đó có thể thấy rằng diện tích phòng trọ chưa bao giờ là vấn đề, miễn có quyết tâm thì kiểu gì cũng phải dành được một góc cho chiếc võng “quốc dân” (Nguồn ảnh: @gecthuocvien)

Lý giải sở thích mê nằm võng của người miền Tây

Võng là món đồ quen thuộc ở nhiều nơi, nhưng cứ nhắc đến “hệ nghiện nằm võng” là người ta sẽ nghĩ ngay đến người miền Tây. Với người dân vùng sông nước, chiếc võng gần như là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày. Không cần sofa xịn hay phòng điều hòa mát lạnh, chỉ cần một chiếc võng mắc trước hiên nhà hay dưới bóng cây là đã đủ tạo nên cảm giác thư giãn cực kỳ cuốn.

Thói quen này thực ra được hình thành từ chính nếp sống và điều kiện khí hậu đặc trưng của miền Tây. Thời tiết nơi đây quanh năm khá nóng, nhiều người lại có thói quen dậy từ sáng sớm để ra đồng, làm vườn, buôn bán hoặc đi ghe xuồng. Vì vậy, giấc ngủ trưa từ lâu đã trở thành khoảng thời gian nghỉ ngơi quan trọng để lấy lại sức sau buổi sáng làm việc vất vả. Và chiếc võng lại là lựa chọn quá hợp lý: vừa thoáng lưng, mát mẻ, vừa đón được gió trời tự nhiên từ sông nước và vườn cây xung quanh.

Thêm vào đó, võng cũng là món đồ rất dễ mua, giá thành không quá đắt và cực kỳ tiện sử dụng. Ở nhà, nhiều gia đình chọn dùng võng xếp có khung chắc chắn, gọn gàng và dễ di chuyển. Còn với những không gian nhỏ hơn như phòng trọ hay góc hiên nhà, chỉ cần một chiếc võng treo mắc ở vị trí thuận tiện là đã có ngay chỗ ngả lưng thư giãn. Chính sự đơn giản, tiện lợi và cảm giác thoải mái mà chiếc võng mang lại đã dần hình thành nên “đặc sản mê nằm võng” rất riêng của người miền Tây.