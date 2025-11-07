HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để "trả thù chồng"

Hoàng Thanh |

Sau khi ra tay hại chết con trai 4 tuổi, người mẹ trẻ ở Gia Lai nhờ người trình báo công an và khai nhận nguyên nhân là do muốn "trả thù chồng".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Bùi Thị Thu H (SN 2002, trú xã Bàu Cạn) để điều tra về hành vi sát hại con trai 4 tuổi gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 6-11, Bùi Thị Thu H điều khiển xe máy chở con trai 4 tuổi là cháu T.H.U.V từ nhà đến khu vực bờ hồ của Khu di tích Biển Hồ ( xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai).

Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để "trả thù chồng"- Ảnh 1.

Người mẹ trẻ khai do mâu thuẫn và trầm cảm, muốn trả thù chồng nên đã ra tay giết con trai rồi tự tử song bất thành

Tại đây, Bùi Thị Thu H. đưa con trai 4 tuổi xuống hồ rồi nhấn cháu xuống nước cho đến khi tử vong. 

Sau đó, H. dầm mình xuống khu vực nước sâu để tự tử nhưng lại quay vào bờ, vớt thi thể cháu V. lên và tìm người nhờ báo công an.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định cháu T.H.U.V tử vong do bị ngạt nước.

Tại cơ quan công an, Bùi Thị Thu H bước đầu khai nhận thời gian gần đây, do mâu thuẫn với chồng nên bản thân thường lo lắng, trầm cảm. Để trả thù chồng, người mẹ trẻ này đã nảy sinh ý định giết con trai rồi tự tử.

