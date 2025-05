Người mẹ trẻ "lùng tìm" shipper áo đỏ sau cuộc giải cứu bé trai 18 tháng tự chốt cửa phòng

Theo chia sẻ, vào khoảng 11h trưa ngày 16/5, tại hẻm 56 đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, một bé trai 18 tháng tuổi vô tình tự chốt cửa phòng từ bên trong trong lúc chỉ có bà ngoại trông coi.

Khi bà vừa bước ra ngoài vài chục giây để cất đồ, cánh cửa đã bị chốt lại khiến bà không thể vào được. Dù cố gắng hướng dẫn bé mở cửa, nhưng do bé còn quá nhỏ, không hiểu lời dặn nên bắt đầu sợ hãi và khóc thét.

Clip: Dao Nguyễn

Giữa lúc bà ngoại đang loay hoay không biết xoay sở thế nào, đường xá lại vắng người vì đang vào giờ trưa, may mắn thay, một nhân viên mặc đồng phục shipper đi ngang qua. Nghe bà kêu cứu, người này lập tức dừng lại lắng nghe, nhanh chóng đánh giá tình huống và không chút do dự trèo lên ban công, tìm cách mở cửa ban công để vào được phòng. Hành động nhanh chóng và dứt khoát ấy không chỉ giúp bé trai được giải cứu an toàn mà còn kịp thời trấn an tâm lý bé.

Khi được bà ngoại xin số điện thoại để gia đình liên hệ cảm ơn sau này, nam shipper đã từ chối và chỉ mỉm cười, rời đi không để lại thông tin. Hành động ấy khiến gia đình vô cùng xúc động và quyết định viết thư công khai cảm ơn thông qua mạng xã hội, với hy vọng lời cảm ơn có thể đến được người đã ra tay giúp đỡ.

Bài đăng thu hút sự chú ý của nhiều người

Bài đăng sau đó nhận về hàng nghìn lượt tương tác, nhiều lời bình luận ngợi khen tinh thần nghĩa hiệp, không ngại hiểm nguy của nam shipper. Nhiều người cũng không khỏi ấm lòng trước hình ảnh đẹp giữa đời thường – nơi mà sự tử tế vẫn âm thầm tồn tại và lan toả.

“Giữa lúc nguy cấp, hành động của bạn không chỉ cứu được một đứa trẻ mà còn sưởi ấm trái tim của rất nhiều người. Thực sự là người hùng thầm lặng giữa đời thường”, một cư dân mạng bình luận.

"Ai cũng vội vàng với cuộc sống, vẫn có những người không ngần ngại dừng lại để giúp đỡ người khác. Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng."

"Không cần danh tính, không cần lời khen. Câu chuyện quá đẹp giữa đời thường.”

Dù danh tính chưa được tiết lộ, nhưng với lòng biết ơn sâu sắc, gia đình bé mong J&T Express có thể giúp gửi lời cảm ơn chân thành tới nhân viên đã hỗ trợ vào trưa ngày 16/5.

Hiện câu chuyện vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người.