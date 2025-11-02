Người mẹ thẳng thừng tuyên bố "ghét giáo viên chủ nhiệm của con" chỉ vì 1 điều, dân mạng phản pháo: "Chị quá khó chiều!"

Thời mạng xã hội, chỉ cần một câu nói trong nhóm chat lớp học cũng có thể trở thành tâm điểm tranh cãi. Quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh vốn được xem là cộng sự trong hành trình giáo dục con trẻ bỗng ngày càng mong manh hơn khi chỉ một tin nhắn, một giọng điệu, cũng có thể thổi bùng lên hiểu lầm và bức xúc.

Mới đây, một bà mẹ tại Trung Quốc có con học trung học đã công khai tuyên bố rằng cô ghét giáo viên chủ nhiệm của con, chỉ trích cô giáo vì "nói chuyện quá gay gắt". Cụ thể, người mẹ đăng một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn nhóm lớp. Trong đó, giáo viên chỉ nhắc nhở học sinh cần chủ động hơn trong học tập, đồng thời đề nghị phụ huynh hợp tác để rèn nề nếp cho con.

Nữ phụ huynh thẳng thừng tuyên bố ghét giáo viên chủ nhiệm của con. (Ảnh minh hoạ)

Thế nhưng, người mẹ lại cho rằng giọng điệu ấy "quá mệnh lệnh", khiến cô khó chịu và cảm thấy không được tôn trọng. Một số phụ huynh khác trong nhóm cũng tỏ ra đồng cảm, cho rằng cô giáo "nói năng như ra lệnh".

Tuy nhiên, khi đọc kỹ đoạn trao đổi, phần đông cư dân mạng nhận thấy giáo viên không hề sai. Thậm chí, lời nhắc của cô được đánh giá là có trách nhiệm, nhấn mạnh rằng kết quả học tập của con phụ thuộc nhiều vào ý thức của chính các em và sự phối hợp của cha mẹ. Nhiều người đã gay gắt bình luận đáp trả: "Giáo viên không phải người hầu!".

Nhiều phụ huynh ngày nay mong muốn giáo viên vừa phải nghiêm khắc để con họ tiến bộ, lại vừa phải nhẹ nhàng, khéo léo, "không được khiến mình phật ý". Chỉ cần một câu nhắc mang tính nguyên tắc cũng dễ bị quy chụp là "giọng dạy đời".

Trong khi đó, nghề giáo vốn được coi là biểu tượng của sự nghiêm túc và chuẩn mực. Một xã hội muốn có học sinh tốt thì trước hết phải biết tôn trọng thầy cô - những người đang trực tiếp vun đắp cho tương lai con em mình.

Dân mạng phần lớn đều bênh vực giáo viên. (Ảnh minh hoạ)

Thực tế, nhiều giáo viên ngày nay đang phải "đi dây" giữa hai thái cực: dạy học sinh bằng lý trí nhưng phải nói chuyện với phụ huynh bằng cảm xúc. Giọng điệu chỉ cần lệch đi một chút là dễ vướng rắc rối, thậm chí bị bêu tên lên mạng.

Không ít người bày tỏ lo ngại rằng, nếu giáo viên luôn phải nói năng rụt rè, sợ bị hiểu lầm, thì tinh thần nghiêm khắc - nền tảng của giáo dục sẽ dần bị xói mòn.

Suy cho cùng, việc dạy và học chưa bao giờ là hành trình của riêng ai. Một đứa trẻ chỉ có thể trưởng thành khi có sự đồng hành của cả thầy cô và cha mẹ. Giáo viên cần sự tôn trọng để giữ vững lòng yêu nghề, còn phụ huynh cần sự thấu hiểu để dạy con biết biết lễ nghĩa và trách nhiệm.

Giữa thời đại mà mọi lời nói đều dễ bị soi xét, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là ai đúng ai sai, mà là cách chúng ta chọn để cư xử với nhau. Khi sự tôn trọng được đặt lên hàng đầu, giáo dục mới thực sự là con đường nuôi dưỡng nhân cách, chứ không chỉ là cuộc đua điểm số.

Theo Sohu