Người mẫu Vbiz sang Mỹ định cư, yêu chồng cũ 1 tuần thì cưới, tình cảnh bây giờ thật bất ngờ

Ngọc Quyên từng là một trong những siêu mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt. Cô không chỉ “phủ sóng” trên nhiều sàn diễn lớn mà còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh với các vai diễn ấn tượng trong Hoa dã quỳ, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế, Mẹ chồng...

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên từng gây chú ý khi tiết lộ về cuộc hôn nhân “thần tốc” của mình. Cô và bác sĩ Việt kiều Richard Lê yêu nhau sau 1 tuần quen biết và chỉ sau 4 tuần đã quyết định tiến tới hôn nhân. Trong 3 năm đầu chung sống, Ngọc Quyên cho biết cô chưa từng gặp bố mẹ chồng, thậm chí không biết mặt họ vì cả hai bên ít chia sẻ thông tin cá nhân.

Có có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với bác sĩ Richard Lê.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Ngọc Quyên nhanh chóng rạn nứt. Sau 4 năm chung sống và có một con trai chung, Ngọc Quyên và chồng cũ quyết định ly hôn. Từ đó, cô tập trung kinh doanh và chọn cuộc sống yên bình bên con trai, hạn chế xuất hiện trong làng giải trí và không còn mặn mà với chuyện tái hôn.

Trong một bài phỏng vấn, Ngọc Quyên cho biết cô gặp khó khăn nhất là sau khi ly dị. Người đẹp buồn, thất vọng và tức giận. "Có lẽ là thời gian vừa ly dị xong. Quá nhiều cảm xúc: Buồn, thất vọng, hận, tức giận đều có. Công việc nhiều, chăm con nhỏ một mình không ai phụ, lại phải ra tòa quá nhiều nên Quyên cũng định bỏ cuộc rất rất nhiều lần. Cảm giác như rớt xuống vực thẳm không đáy", cô kể.

Tại Mỹ, Ngọc Quyên kinh doanh thuận lợi và có một cửa hàng thời trang.

Tuy vậy, Ngọc Quyên nghĩ đến con trai, coi con là ánh sáng để buông bỏ quá khứ và tiến về phía trước. Người đẹp mong con được sống hạnh phúc và nỗ lực từng ngày. Tại Mỹ, cô kinh doanh thuận lợi và có một cửa hàng thời trang. Ngọc Quyên cho biết mỗi tháng cô chi tiêu hết 4000- 5000 USD cho 2 mẹ con.

Ngọc Quyên bên mẹ và con trai.

Con trai của Ngọc Quyên - bé Jiraiya, 10 tuổi - vừa trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, cậu bé tạm sống cùng bố khoảng một tháng, khi mẹ trở lại Việt Nam tham gia một số dự án nghệ thuật. Nữ người mẫu cho biết đã rất lâu rồi cô mới phải xa con dài ngày, nên không tránh khỏi cảm giác trống trải và nhớ nhung. "Những năm qua, tôi luôn ở bên con, bé chưa từng xa mẹ quá hai tuần," Ngọc Quyên chia sẻ.

Ngọc Quyên tiết lộ con trai khá nhạy cảm khi mẹ có bạn khác giới

Ngọc Quyên tiết lộ, Jiraiya khá nhạy cảm khi mẹ có bạn khác giới. "Bé thường hỏi về những người tôi chụp ảnh cùng, hoặc khi thấy tin nhắn gửi đến thì tò mò đó là ai. Tôi hiểu con đang trong giai đoạn thay đổi tâm lý nên luôn cố gắng trấn an, đồng hành cùng bé," cô nói.

Để con yên tâm, Ngọc Quyên hạn chế các hoạt động cá nhân, dành nhiều thời gian bên con hơn. Cô thường đưa bé theo khi đi chợ, giao hàng hoặc đến sân pickleball - nơi cô chơi thể thao. Nữ người mẫu cảm nhận Jiraiya trở nên vui vẻ, cởi mở hơn khi có mẹ ở bên. Cậu bé thích kể chuyện về trường lớp, bạn bè và thường chia sẻ suy nghĩ riêng về những điều diễn ra xung quanh.