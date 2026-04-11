Người mẫu Đào Lan Phương: "Tự tin và thoải mái là hình ảnh đẹp nhất"

Sau một thời gian gắn bó với golf - bộ môn đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật, Đào Lan Phương gần đây gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện trên sân pickleball với hình ảnh trẻ trung, linh hoạt. Với người đẹp, sự chuyển dịch này không phải là từ bỏ, mà là một lựa chọn phù hợp hơn với nhịp sống hiện tại.

"Phương vẫn giữ sự yêu thích với golf, nhưng pickleball mang lại một nguồn năng lượng khác, nhanh hơn, linh hoạt hơn và có nhiều tương tác hơn", cô chia sẻ. Ở giai đoạn này, Đào Lan Phương ưu tiên những hoạt động không chỉ giúp vận động mà còn tạo cảm giác vui vẻ, kết nối. Pickleball vì thế trở thành lựa chọn tự nhiên.

Theo cô, sự phổ biến nhanh chóng của pickleball có thể xuất phát từ yếu tố trào lưu, nhưng đó không phải là điều quyết định. "Một bộ môn có thể bắt đầu từ xu hướng, nhưng để duy trì lâu dài thì vẫn phải đến từ sự phù hợp và niềm yêu thích thật sự của mỗi người", cựu người mẫu nói. Chính sự phù hợp về nhịp độ, cường độ vận động và tính tương tác đã khiến cô gắn bó với môn thể thao này.

Không chỉ chú trọng đến việc chơi, Đào Lan Phương cũng quan tâm đến trang phục khi ra sân. Tiêu chí hàng đầu mà cô đặt ra là sự thoải mái và linh hoạt. "Phương ưu tiên những thiết kế phù hợp với chuyển động, gọn gàng và tinh tế để mình cảm thấy tự tin hơn khi xuất hiện trên sân", cô cho biết. Với Đào Lan Phương, thời trang thể thao không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn góp phần hỗ trợ hiệu quả vận động.

Dù sân pickleball thường quy tụ nhiều người đẹp với phong cách nổi bật, Đào Lan Phương khẳng định cô không đặt mình vào sự so sánh. "Mỗi người đều có nét riêng, và khi mình thoải mái với chính mình thì sự tự tin đó đã là điều thu hút rồi", cô nói. Quan điểm này giúp người đẹp giữ được sự tự nhiên và tinh thần tích cực khi tham gia các hoạt động thể thao.

Trước xu hướng một số người chơi pickleball lựa chọn trang phục táo bạo, Đào Lan Phương cho rằng mỗi người đều có quyền tự do thể hiện. Tuy nhiên, với mỹ nhân quê Bắc Ninh, sự thoải mái và phù hợp với vận động vẫn là yếu tố quan trọng nhất. "Khi mình cảm thấy dễ chịu, mình sẽ chơi tốt hơn và tận hưởng trọn vẹn hơn", cô nói.

Đề cập đến những quan điểm bên lề như "ra sân pickleball dễ tìm đại gia", Đào Lan Phương nhìn nhận một cách nhẹ nhàng. Theo cô, mỗi người có góc nhìn riêng, nhưng bản chất của thể thao vẫn là rèn luyện sức khỏe và giữ tinh thần tích cực. "Khi mình tập trung vào những giá trị đó, mọi thứ xung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng và đúng với mình hơn", cô chia sẻ.

Đào Lan Phương sinh năm 1983, từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004. Ngoài ra, cô từng tham gia đóng phim "Cô gái xấu xí" năm 2008. Năm 2011, Đào Lan Phương lên xe hoa với doanh nhân Sammy Hoàng - con trai tỷ phú Hoàng Kiều. Cô sinh 2 con, tên là Sushi và Sam.

Hai năm gần đây, Đào Lan Phương thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để đầu tư và phát triển kinh doanh. Trong phim điện ảnh "Người vợ cuối cùng", "Thám tử Kiên" của đạo diễn Victor Vũ, cô tham gia với vai trò nhà đầu tư sản xuất, đồng thời đóng một vai nhỏ.