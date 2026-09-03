Người mẫu An Tây lãnh 8 năm tù, Chi Dân 7 năm tù, Trúc Phương 6 năm tù

Ngày 3/9, TAND TP.HCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Trong đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) 7 năm tù, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (hay còn gọi là "cô tiên từ thiện") 6 năm tù, cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Andrea Aybar Carmona ((quốc tịch Tây Ban Nha, người mẫu An Tây) bị phạt 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 năm tù vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng mức hình phạt 8 năm tù cho cả hai tội danh.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đỗ Trúc Phương và 13 người cùng tổ chức ăn uống tại khu vực bếp ở tầng trệt. Trong lúc ăn uống, Phương và Vũ Hải Anh (bạn trai) chuẩn bị thêm các bình khí cười và các chất ma túy là ketamine, nước vui và thuốc lắc để cho cả nhóm sử dụng.

Rạng sáng 17/3/2024, Phương rủ các bạn lên phòng hát karaoke. Đến 5h cùng ngày thì bị công an phát hiện.

Hội đồng xét xử nhận định Nguyễn Đỗ Trúc Phương có vai trò cung cấp địa điểm, ma túy cho các đồng phạm sử dụng vào ngày 16/3/2024 tại nhà riêng. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với Andrea Aybar Carmona, từ năm 2020, Andrea Aybar Carmona thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ Andrea quay video đăng trên nền tảng TikTok và đưa đón Andrea đi làm, Duy được trả công 10 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2024, Andrea nhờ Lộc mua ma túy để sử dụng. Khi Lộc đến khu vực phố đi bộ Bùi Viện, quận 1 (cũ) chơi thì biết người đàn ông tên Ngọc (không rõ lai lịch) bán ma túy. Sau đó Andrea tiếp tục nhờ Lộc mua ma túy để sử dụng và cho Lộc sử dụng ma túy chung.

Lúc 18h ngày 3/11/2024, Duy đến căn hộ của Andrea để giúp Andrea quay TikTok. Andrea lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã mua trước đó đưa ra phòng khách, Andrea và Duy sử dụng. Lúc này Nguyễn Phương Đông (bạn quen biết của Andrea) đến chơi, nên đã sử dụng ma túy cùng với Andrea và Duy.

Ngày 8/11/2024, Duy đến căn hộ của Andrea để chở cô này đi quay TikTok. Andrea nhờ Duy mua ma túy để sử dụng chung thì bị phát hiện, khám xét chỗ ở của Andrea thu giữ 0,1184g methamphetamine và 0,7524g cần sa.

Chiều 9/11/2024, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính phát hiện Andrea, Nam, Duy dương tính với ma túy.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng người mẫu An Tây có nhiệm vụ cung cấp ma túy và địa điểm để cùng sử dụng ma túy với các đồng phạm vào ngày 3/11/2024 và tổ chức cho Văn Anh Duy sử dụng ma túy ngày 8/11/2024. Khám xét chỗ ở của bị cáo thu giữ 0,1184g methamphetamine và 0,7524g cần sa.

Do vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng khối lượng là 0,1184g methamphetamine, 0,7524g cần sa, 13,758g ketamine đã cho Nguyễn Phương Đông.

Đối với ca sĩ Chi Dân, theo hồ sơ, Chi Dân có mối quan hệ quen biết với Lê Thị Triều, Nguyễn Trung Tín, Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền. Ngày 4/11/2024, tại căn nhà ở quận Tân Bình (cũ), Chi Dân rủ Tín, Huyền, Triều, Hồng sử dụng ma túy. Tất cả đồng ý, thỏa thuận tiền mua ma túy chia đều cho từng người.

Cả nhóm hùn tiền đặt mua 5g ketamine và 3 viên MDMA giá 3 triệu đồng để sử dụng. Sau khi sử dụng xong ma túy loại ketamine, Chi Dân và các bị can sử dụng ma túy dạng "nước vui".

Sau đó cả nhóm tiếp tục đặt mua 2 gói ma túy dạng "nước vui" và ketamine để sử dụng. Đến ngày 7/11/2024 thì bị phát hiện. Do đó Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vì đã cùng các bị cáo khác thống nhất thuê, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy vào ngày 4/11/2024.