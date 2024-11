Ngày 10/11, VNExpress dẫn nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM, cho hay Andrea Aybar bị tạm giữ từ chiều 9/11 để điều tra dấu hiệu liên quan tới việc tổ chức sử dụng ma túy.

Người mẫu Andrea Aybar

Trước đó, chiều 9/11, công an kiểm tra căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua test nhanh, những người liên quan đều dương tính với chất cấm.

Andrea Aybar mang quốc tịch Tây Ban Nha, sống tại Việt Nam từ nhỏ. Cô được nhiều người biết đến với tên An Tây, hay còn có tên khác là Nguyễn Thị An. An Tây nói thành thạo tiếng Việt và hoạt động sôi nổi trên MXH, với lượng người theo dõi đông đảo. Trước đó cô nổi tiếng với vai trò người mẫu, tham gia một số dự án phim như Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Để mai tính 2...

Ngoài ra, theo báo Tuổi trẻ, Công an quận Tân Bình cũng đang tạm giữ ca sĩ Chi Dân và một số người liên quan để điều tra về hành vi tương tự. Vụ việc liên quan Chi Dân được phát hiện hôm qua (9/11). Chi Dân là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng với các ca khúc Mất trí nhớ, Người tôi yêu, Làm vợ anh nhé...

Ca sĩ Chi Dân