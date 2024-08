Đại diện đến từ Việt Nam, người mẫu Aishley Bùi (tên thật Bùi Huỳnh Hoàng Uyên) đã xuất sắc vượt qua các đại diện Miss Teen của các nước giành ngôi vị á hậu 1 chung cuộc. Bên cạnh đó, cô còn nhận giải phụ Miss Fashion Icon (Hoa hậu biểu tượng thời trang) và The Best Vietnam Representation (Đại diện xuất sắc nhất Việt Nam).

Người mẫu Aishley Bùi đoạt á hậu 1 Miss Teen Super Globe 2024.

Vòng chung kết của cuộc thi với sự tham gia của hơn 20 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới. Đại diện các nước đã trải qua 4 ngày thi bao gồm các phần thi tài năng, catwalk, vũ đạo, giới thiệu về bản thân, phỏng vấn về các vấn đề xã hội, con người, thi trang phục dân tộc và tham gia sự kiện giao lưu triển lãm giới thiệu về con người, đặc sản, văn hóa của đất nước mình.

Theo đó, Aishley Bùi gây ấn tượng với phần giới thiệu về quê hương đất nước và đạt danh hiệu The Best Vietnam Representation trong triển lãm về đất nước. Cô đã sử dụng nón lá và những chiếc ví thêu tay của Việt Nam trình bày thành bức tranh có bản đồ Việt Nam với 2 hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong bài giới thiệu về đất nước mình, cô giới thiệu các đặc sản như kẹo dừa Bến Tre, kẹo lạc, kẹo mè xửng…

Tran phục dạ hội...

...và áo dài của của đại diện Việt Nam tại cuộc thi.

Tại vòng thi phỏng vấn và tự giới thiệu, ngoài khả năng giao tiếp tiếng Anh, cô còn dùng thêm 2 ngoại ngữ khác là tiếng Ấn và tiếng Trung để chinh phục hơn 10 thành viên của ban giám khảo từ các nước. Những trang phục của nhà thiết kế Cường Nguyễn với sự trình diễn chuyên nghiệp của mình, cô đã đạt giải Miss Fashion Icon.

Trong phần thi tài năng, Aishley Bùi chọn bài múa hiện đại sử dụng quạt dài trên nền nhạc bài "Son" để chinh phục ban giám khảo. Thướt tha trong bộ trang phục dân tộc với quốc hoa biểu tượng của Việt Nam – bộ trang phục Nàng Sen Hừng Đông cùng với lối trình diển nhẹ nhàng, thanh thoát giúp cô nổi bật trong dàn thí sinh.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị hoa hậu thuộc về thí sinh Armenia, s hậu 1 thuộc về Aishley Bùi (Việt Nam) và á hậu 2 cùng trao cho thí sinh Indonesia và Ấn Độ.

Aishley Bùi và các thí sinh tại cuộc thi.

Aishley Bùi cho biết, trước cuộc thi bản thân cô đã rất lo lắng và hồi hộp vì đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên mà cô may mắn được tham gia. "Đại diện các nước đều rất xinh đẹp, tài năng và chuyên nghiệp. Tôi rất vinh dự và tự hào đã giành được ngôi vị á hậu 1 và các giải Miss Fashion Icon và The Best Vietnam Representation. Trong thời gian tham gia cuộc thi tôi cũng có cơ hội làm quen với các bạn đại diện các nước, giao lưu và học hỏi từ họ. Đây sẽ là hành trình đáng nhớ trong thanh xuân của mình".

Miss Teen Super Globe lần thứ ba tổ chức nhằm tìm kiếm và tạo cơ hội phát triển cho các gương mặt thanh thiếu niên tài năng trong lĩnh vực trình diễn thời trang trên toàn thế giới. Cuộc thi được sáng lập bởi ông Arun Ratna – một huấn luyện viên, đạo diễn các chương trình thời trang nổi tiếng của châu Á.

Aishley Bùi sinh năm 2007, từng tham gia dự án của siêu mẫu Xuân Lan - nhằm tìm kiếm và đào tạo nên thế hệ người mẫu mới với diện mạo hướng đến thời trang cao cấp, chuyên nghiệp thông qua các buổi trình diễn, chụp ảnh, quay phim và triển lãm.