Người mẫu 16 tuổi Lê Tiến Đạt trình diễn áo dài ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Xuất hiện trên sàn diễn, Lê Tiến Đạt diện áo dài cách tân màu trắng, điểm xuyết họa tiết chim hạc thêu tỉ mỉ.

Trong Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026 tại Hà Nội mới đây, Lê Tiến Đạt xuất hiện với vai trò Đại sứ cho bộ sưu tập “Ngọc Hạc Vương Uyển” của nhà thiết kế Thạch Linh. Tại không gian mở ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hồ Gươm, Hà Nội), chàng trai 16 tuổi cùng 45 người mẫu tham gia trình diễn bộ sưu tập trước đông đảo khán giả và du khách quốc tế.

Lê Tiến Đạt và NTK Thạch Linh.

Nam người mẫu 16 tuổi tự tin trình diễn trước đông khán giả.

“Ngọc Hạc Vương Uyển” lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh cao, bản lĩnh của người phụ nữ Á Đông. Hình ảnh chim hạc được sử dụng xuyên suốt các thiết kế, tượng trưng cho sự kiên cường và vẻ đẹp bền vững theo thời gian. Nhà thiết kế kết hợp những đường nét, phom dáng và chất liệu mang hơi hướng truyền thống với tinh thần hiện đại.

Trong phần trình diễn, Lê Tiến Đạt diện áo dài cách tân màu trắng, điểm xuyết họa tiết chim hạc thêu tỉ mỉ. Trước lượng lớn khán giả, cậu giữ bước đi ổn định, nhịp nhàng và biểu cảm điềm tĩnh. Sự tiết chế trong động tác giúp bộ trang phục trở thành điểm nhấn chính trên sân khấu.

Lê Tiến Đạt sở hữu gương mặt điển trai.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Lê Tiến Đạt cho biết việc khoác lên mình những thiết kế mang tinh thần dân tộc và trình diễn trước công chúng là niềm tự hào. Theo cậu, đây cũng là cơ hội để bản thân tiếp cận và lan tỏa những giá trị truyền thống theo cách trẻ trung, gần gũi hơn.

Sinh ngày 12/8/2010, Lê Tiến Đạt hiện theo đuổi nhiều lĩnh vực. Ở âm nhạc, cậu từng 2 lần đạt giải Nhất tại Festival Piano do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh piano, Đạt dành thời gian cho thể thao, trong đó có bóng đá và bóng rổ. Cậu cũng tập luyện MMA và đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên. Công việc này đòi hỏi người tập phải duy trì tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm.

Ngoại ngữ cũng là một thế mạnh của chàng trai trẻ. Khả năng giao tiếp tiếng Anh giúp Đạt tự tin khi tham gia các hoạt động văn hóa, thời trang có sự góp mặt của khách quốc tế.

Lê Tiến Đạt sinh ra trong một gia đình chú trọng giáo dục. Ông nội là kỹ sư thủy lợi, bà nội là Nhà giáo Ưu tú, còn bố mẹ làm kinh doanh. Từ nhỏ, cậu được gia đình định hướng tinh thần học hỏi và rèn luyện bản thân.

Việc đảm nhận vai trò Đại sứ cho bộ sưu tập “Ngọc Hạc Vương Uyển” tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026 là một trải nghiệm mới trong các hoạt động nghệ thuật của Lê Tiến Đạt, bên cạnh âm nhạc và thể thao.