Người lớn mâu thuẫn, bé gái hơn 2 tuổi bị xịt hơi cay vào mắt

Sáng ngày 7-3, ông Cù Văn Hân, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận vụ việc một bé gái hơn 2 tuổi, con anh Vũ Xuân H. (ngụ trên địa bàn) bị người lớn xịt hơi cay trúng mắt khi người này tới gia đình giải quyết mâu thuẫn với anh H..

Dù 3 tháng đã trôi qua, thế nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ khiến gia đình anh Vũ Xuân H. rất bất bình

"Sau khi vào cuộc, xét thấy vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội "Xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác" nên Công an thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) đã chuyển hồ sơ vụ việc lên cấp trên xử lý. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết quả" - ông Hân thông tin.

Theo phản ánh của anh Vũ Xuân H. (SN 1977; ngụ tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), vào khoảng 20 giờ ngày 17-12-2022, trong lúc gia đình anh đang ăn cơm thì anh Nguyễn Văn B. (SN 1977, ngụ tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung) đến gia đình anh chửi bới, lăng mạ anh. Nguyên nhân xuất phát từ việc đường ống nước anh H. nhận sửa trước đó cho anh B. bị hỏng, rò rỉ nước.

Anh H. có nói anh B. về khóa van nước lại rồi anh sẽ tới sửa sau. Tuy nhiên, anh B. không đồng ý và yêu cầu anh H. phải sửa ngay trong đêm nên giữa hai bên xảy ra xô xát.

Bất ngờ, anh B. lấy trong túi áo ra một bình xịt hơi cay xịt vào vợ chồng anh H.. Thời điểm này, vợ anh H. đang bế cháu A. (hơn 2 tuổi) nên đã bị hơi cay xịt thẳng vào mắt. Sau sự việc trên, anh B. đã lên ôtô bỏ đi.

Cháu A. sau đó đã được gia đình đưa tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị ngay trong đêm. Hồ sơ bệnh án thể hiện bé A. bị bỏng tại mi mắt và vùng quanh nhãn cầu, viêm mũi họng cấp... do hóa chất.

"Mặc dù sự việc diễn ra đã 3 tháng, thế nhưng đến thời điểm này gia đình anh B. chưa một lần đến hỏi thăm hay động viên cháu và kết quả xử lý từ cơ quan chức năng. Gia đình mong cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định"- anh H. nói.

Cũng theo gia đình anh H., đến nay sức khỏe của cháu đã ổn định nhưng vùng mắt vẫn bị viêm kết giác mạc, phải điều trị thuốc.

Ông Cù Văn Hân, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung, cho biết địa phương đã nắm bắt được sự việc, Công an thị trấn cũng vào cuộc và đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hà Trung xử lý do vượt thẩm quyền. "Về phía chính quyền, chúng tôi cũng đã cử các đoàn thể xuống thăm hỏi, động viên gia đình" - ông Hân nói.

Một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết đơn vị này đã thụ lý vụ việc và đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.